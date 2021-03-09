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Muğla'da feci kaza! 5 kişi yaşamını yitirdi

Fethihe Antalya karayolu Muğla Seydikemer civarında yolda seyir halinde olan bir otomobil ve Tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

09 Mart 2021 Salı 18:04
Muğla'da feci kaza! 5 kişi yaşamını yitirdi
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1'i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği feci trafik kazası Fethiye Antalya karayolunda Muğla Seydikemer civarlarında yaşandı.

55 yaşındaki Mehmet Serter'in kullandığı içerisinde 5 kişinin olduğu araç Muğla Seydikemer ilçesinde Fethiye Antalya karayolunda seyir halindeyken, karşı yönden gelen yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştı.

5 kişi can verdi

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ,polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çarpışma sonrasında hurdaya dönen araç içinden sürücü Mehmet Serter, 29 yaşındaki Ümmühan Alaca, 10 yaşındaki Emir Alaca, 34 yaşındaki Savaş Alaca ve 59 yaşındaki Ayşe İkis isimli vatandaşların cansız bedenlerini çıkardı.

Kahreden haberi öğrenip, olay yerine koşan kazazedelerin aileleri ise sinir krizi geçirdi.

 

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, cesetlerin ve otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Öte yandan, kazanının ardından tır sürücüsügözaltına alındı.

Polis ekipleri 5 kişinin can verdiği katliam gibi kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 09.03.2021 18:04
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