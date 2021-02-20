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Muğla'da eşini balyozla öldüren koca yakalandı!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı karı koca arasında çıkan tartışma sonucunda kocanın evde bulunan balyozla eşinin başına vurması sonucunda yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı koca Jandarma ekipleri tarafından evinden 7 kilometre uzaklıkta kıskıvrak yakalandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:27
Muğla'da eşini balyozla öldüren koca yakalandı!
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Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen olayda eşini balyozla öldüren koca jandarma tarafından yakalandı.

Ortaya atılan iddiaya göre, Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde yaşayan Feride T. (72) ile eşi A.T. (71) arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, eline geçirdiği balyozla Feride T.'nin başına vurarak kaçtı. Evdeki sesleri duyan mahalle sakinleri hemen 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Feride T. İsimli yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Feride T.’nin cesedi Muğla Adli Tıp Kuruma gönderildi. Eşini balyozla öldüren A.T. isimli koca olay yerinden kaçtı. Kaçan koca için Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye 3 komando, JASAT, iz takip, asayiş ve trafik timi gönderildi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda  karısını öldürerek olay yerinden kaçan koca evlerinin yaklaşık 7 kilometre uzağındaki dağlık ve ormanlık arazide bulunarak gözaltına alındı. A.T. adındaki cinayet zanlısının aynı gün içerisinde engeli olan kızı Ö.T.(50) ile kavga ederek onu da darp ettiği  öğrenildi. Araştırmalar sonucunda A.T.’nin psikolojik sorunlarının olduğu bilgisine de ulaşıldı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:27
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