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Muğla'da dehşet! Suriyeli kadın elleri kelepçeli, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Muğla'da ortaca'da yaşanan kan donduran olayda 50 yaşındaki Suriyeli bir kadının elleri kelepçelenmiş ve boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:43
Muğla'da dehşet! Suriyeli kadın elleri kelepçeli, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
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Kan donduran olay bugün Muğla Ortaca'da yaşanadı.

İlçede yaşayan ve Suriyeli olan bir aile 50 yaşındaki El Mohammed'den uzun süre haber alamayınca karakolun yolunu tuttu.

Suriye uyruklu kadının yaşadığı eve gelen polis ekipleri kapıyı açan olmayınca içeriye girdi ve dehşet veren görüntüler ile karşılaştı.

ELLERİ KELEPÇELENMİŞ, BOĞAZI KESİLMİŞ

Eve giren ekipler talihsiz kadının cesedi elleri bağlanmış ve boğaz bölgesinden kesilmiş hale buldu. Eve hemen 112 sağlık personelini çağıran ekipler olay yeri inceleme yaptı. Acil olarak gelen 112 sağlık personeli talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. 50 yaşındaki Mohammed'in cansız bedeni yapılan  incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

3 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan ekipler 3 şüpheli tespit etti. Harekete geçen polis Ö.E isimli şahşı yurd dışına çıkarken,A.M. ile M.M'yi isimli kişileride Muğla'da yakaladı.

3 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:43
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaBoğazı Kesilmiş Kadın
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