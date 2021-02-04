Muğla'da dehşet! Suriyeli kadın elleri kelepçeli, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Kan donduran olay bugün Muğla Ortaca'da yaşanadı.

İlçede yaşayan ve Suriyeli olan bir aile 50 yaşındaki El Mohammed'den uzun süre haber alamayınca karakolun yolunu tuttu.

ELLERİ KELEPÇELENMİŞ, BOĞAZI KESİLMİŞ

Suriye uyruklu kadının yaşadığı eve gelen polis ekipleri kapıyı açan olmayınca içeriye girdi ve dehşet veren görüntüler ile karşılaştı.

Eve giren ekipler talihsiz kadının cesedi elleri bağlanmış ve boğaz bölgesinden kesilmiş hale buldu. Eve hemen 112 sağlık personelini çağıran ekipler olay yeri inceleme yaptı. Acil olarak gelen 112 sağlık personeli talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. 50 yaşındaki Mohammed'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

3 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan ekipler 3 şüpheli tespit etti. Harekete geçen polis Ö.E isimli şahşı yurd dışına çıkarken,A.M. ile M.M'yi isimli kişileride Muğla'da yakaladı.

3 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.