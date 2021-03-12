Muğla'da bir kadın evinde tabancayla vurularak öldürüldü

Muğla Milas İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta yaşayan genç kadın çalan kapısını açtığında karşısına dikilen erkek arkadaşı S.K. tarafından göğsünden tabancayla vuruldu.

Korkunç olay sonrasında erkek arkadaşı kaçarken Bensu Narlı’nın evde bulunan arkadaşı hemen sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında genç kadının cesedi otopsi için morga kaldırılırken Şüpheli olarak aranan S.K polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi için karakola götürülen S.K. için soruşturma devam ediyor.

