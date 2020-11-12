Muğla'da bir astsubay önce kız arkadaşını sonra kendini öldürdü

Feci olay bugün Muğla Menteşe'de yaşandı.
İlçede astsubay olarak görev yapan 21 yaşındaki Volkan Erdem evine davet ettiği kız arkadaşı Hafize Günakın ile aralarına tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Erdem,silahını çekti ve kız arkadaşını vurdu ardından da cinayet silahını kendine doğrulttu ve tetiği çekti.
Eve güvenlik şeridi çeken ekipler yaklaşık 4,5 - 5 saat evde inceleme yaptı ve daha sonra hayatlarını kaybeden iki kişinin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Polis cinayet ve intihar olayıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 12.11.2020 18:38