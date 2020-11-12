Muğla'da bir astsubay önce kız arkadaşını sonra kendini öldürdü

Feci olay bugün Muğla Menteşe'de yaşandı.

İlçede astsubay olarak görev yapan 21 yaşındaki Volkan Erdem evine davet ettiği kız arkadaşı Hafize Günakın ile aralarına tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Erdem,silahını çekti ve kız arkadaşını vurdu ardından da cinayet silahını kendine doğrulttu ve tetiği çekti.

Komşular silah seslerini duymasıyla birlikte olayı ihbar etti ve olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Silah seslerinin geldiği eve giren ekipler içerde Erdem ve Günakın'ın cansız bedenleri ile karşılaştılar.

Eve güvenlik şeridi çeken ekipler yaklaşık 4,5 - 5 saat evde inceleme yaptı ve daha sonra hayatlarını kaybeden iki kişinin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis cinayet ve intihar olayıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.