İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Muğla'da bir astsubay önce kız arkadaşını sonra kendini öldürdü

Muğla Menteşe'de yaşanan feci olayda bir astsubay önce kız arkadaşını öldürdü sonrada kendi hayatına son verdi.

12 Kasım 2020 Perşembe 18:38
Muğla'da bir astsubay önce kız arkadaşını sonra kendini öldürdü
Takip Et:

Feci olay bugün Muğla Menteşe'de yaşandı.

İlçede astsubay olarak görev yapan 21 yaşındaki Volkan Erdem evine davet ettiği kız arkadaşı Hafize Günakın ile aralarına tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Erdem,silahını çekti ve kız arkadaşını vurdu ardından da cinayet silahını kendine doğrulttu ve tetiği çekti.


Komşular silah seslerini duymasıyla birlikte olayı ihbar etti ve olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Silah seslerinin geldiği eve giren ekipler içerde Erdem ve Günakın'ın cansız bedenleri ile karşılaştılar.

Eve güvenlik şeridi çeken ekipler yaklaşık 4,5 - 5 saat evde inceleme yaptı ve daha sonra hayatlarını kaybeden iki kişinin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis cinayet ve intihar olayıyla ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 12.11.2020 18:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MuğlaIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona virüs aşısını bulan şirket BioNTech'e siber saldırı
Korona virüs aşısını bulan şirket BioNTech'e siber saldırı
Eski uzman çavuş eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti
Eski uzman çavuş eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti
Vicdansız anne böyle görüntülendi! 3 günlük bebeğini terk etti
Vicdansız anne böyle görüntülendi! 3 günlük bebeğini terk etti
İstanbul'da, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
İstanbul'da, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü
71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü
Ankara'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Ankara'da otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Popüler Haberler

Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 13 Kasım 2020 Cuma bankaların güncel faiz oranları
Steam indirimli oyunlar için tarihler belli oldu! 2020 Steam indirim günleri ve tarihleri
Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada tekneye bindiğini görmek neye işaret eder? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamları ve yorumları
ABD Başkan adayı Joe Biden kimdir?
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
TRT’nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı’ndaki şarkılar çok beğenildi!
Renault 2020 Temmuz kampanyası Renault Yeni Clio ve Renault Megane Sedan modelleri şimdi al 2021'de öde fırsatı
Çekimleri ertelenen yabancı dizi ve filmler hangileri?
Yeni yıl kredisi veren bankalar hangileri? 2020 Yılbaşı kredileri faiz oranı
Ramazan bayramı ne zaman? 2020 Ramazan bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?
Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?
ING Bank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 13 Kasım 2020 Cuma
SGK, SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu prim parası iadesi müjdesi
Koronavirüs döneminde cinsel yaşamda nelere dikkat etmeli? Corona virüs cinsel yolla bulaşabilir mi?
Esnafa en iyi kredi ve hizmet sunan banka hangisidir?
2020 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.