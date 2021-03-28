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Muğla'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla Fethiye'de bir inşaatın şantiyesinde birlikte çalışan 33 yaşındaki S.A ile 36 yaşındaki Mustafa Cömert arasında çıkan bıçaklı kavgada Cömert hayatını kaybetti , 1 kişi ise yaralandı.

28 Mart 2021 Pazar 20:19
Muğla'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga olayı bugün Muğla Fethiye'de yaşandı.

Fethiye'de bir inşaatın şantiyesinde beraber çalışan 33 yaşındaki S.A ile 36 yaşındaki Mustafa Cömert arasında henüz belirlenemeyen sebep yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar arasın arbede çıktı.

S.A isimli şahıs arbede sırasında yanında taşıdığı bıçağı çekti ve Mustafa Cömert ile olay anında yanlarında bulunan 28 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadını defalarca bıçakladı. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralıları yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tüm çabalara rağmen Mustafa Cömert hayatın kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, zanlı S.A ise kısa süre içinde ekipler tarafından yakalanarak göz altına alındı



Son Güncelleme: 28.03.2021 20:19
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaBıçaklamaCinayetMustafa Cömert
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