Muğla'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı!

’nın Datça ilçesinde meydana gelen beton mikseri devrilmesi kazasında mikserin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Mehmet Saltan'ın kontrölündeki 48 R 5850 plakalı beton mikseri, Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaşanan kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak tedavisinin tamamlanması üzere Datça Devlet Hastanesine sevk etti.