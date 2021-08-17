Muğla’da 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır yaralandı

17 Ağustos 2021 Salı 14:15
Muğla
Antalya yolu üzerindeki Sakar Geçidi
mevkiinde Özer Çelik idaresindeki otomobil karşı yönden gelen 17 yaşındaki Mirkan Alpay
idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mirkan Alpay ve arkasındaki Mehmet Deniz yola savruldu.
Korkunç kazada 17 yaşında Mirkan Alpay hayatını kaybederken, arkasındaki 18 yaşındaki Mehmet Deniz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genci hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 17.08.2021 14:15
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