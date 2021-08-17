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Muğla’da 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır yaralandı

Muğla’da motosiklet ve otomobil çarpıştı. Korkunç kazada motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

17 Ağustos 2021 Salı 14:15
Muğla’da 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mirkan kazada öldü, arkadaşı ağır yaralandı
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Muğla Antalya yolu üzerindeki Sakar Geçidi mevkiinde Özer Çelik idaresindeki otomobil karşı yönden gelen 17 yaşındaki Mirkan Alpay idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mirkan Alpay ve arkasındaki Mehmet Deniz yola savruldu.

Korkunç kazada 17 yaşında Mirkan Alpay hayatını kaybederken, arkasındaki 18 yaşındaki Mehmet Deniz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genci hastaneye kaldırdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 17.08.2021 14:15
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Anahtar Kelimeler:
Mirkan AlpaySakar GeçidiMuğla
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