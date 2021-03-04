İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısını şartları arasına ekledi
Suudi Arabistan, hac ibadeti için...

Muğla hangi risk grubunda yer alıyor? Muğla'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı, Muğla'nın renk kodu

Muğla hangi risk grubunda yer alıyor sorusu merak ediliyor. İllerin risk gruplarının açıklanmasının ardından vatandaşlar Muğla’da sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusunu araştırmaya başladı.

04 Mart 2021 Perşembe 15:44
Muğla hangi risk grubunda yer alıyor? Muğla'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı, Muğla'nın renk kodu
Takip Et:

Kabine toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il bazında normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrılacağını bu illerin ise mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklerle belirteceğini duyurdu. Buna göre düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renkle gösterilecek.

Bu açıklamanın ardından Muğla ilinin renk kodu ve hangi grupta yer aldığı merak konusu oldu. Bakan Koca risk haritasını paylaştı.

Muğla renk kodu ve risk grubu

Bakan Koca tarafından risk haritasında Muğla ili yüksek riskli illerin arasında yer aldı ve turuncu renk koduyla belirtildi. Bu kapsamda Muğla’da yasaklar kalkmadı.

İl il risk haritası

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta Riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illerin risk durumlarını belirten bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 20-26 Şubat tarihleri arasında gelen verilere göre illerin renk kodu ve risk durumu belli oldu.

Söz konusu verilere göre Muğla ili yüksek riskli grupta yer aldı ve alınan kararlar kapsamında Muğla’da yasakların devam edeceği açıklandı. Muğla’nın yanı sıra yüksek riskli illerin en fazla olduğu bölge Karadeniz bölgesi oldu. Karadeniz bölgesinde bulunan Ordu, Samsun gibi iller yüksek riskli iller arasında yer aldı. Ayrıca İstanbul’da son haftalardaki vaka artışları da dikkat çekti. Karadeniz bölgesinde son haftada Sinop, Samsun ve Giresun çok yüksek riskli gruba girdi ve kırmızı renk koduyla belirtildi. İçişleri Bakanlığı kabine toplantısında alınan kararlar kapsamında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı, risk haritasında mavi ve sarı renkle gösterilen düşük ve orta riskli illerde yasakların esnetileceği yönündeki kararı valiliklere bildirdi. Buna göre söz konusu illerde sokağa çıkma yasağı yalnızca hafta içi olduğu gibi 21:00 ile 05:00 saatleri arasında uygulanacak. Ayrıca bu illerde kafe, restoran ve yeme içme yerleri saat 07:00 ile 19:00 arasında hizmet verecek. Ancak düşük ve orta grupta yer alan ve yasakların esnetildiği illerde vatandaşların dikkatli olması istendi. Vaka sayılarının artması durumunda bu illerde yasaklar geri gelebilir.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yasaklar devam edecek. Ancak bu illerde de vaka sayılarının düşmesi halinde yasaklar esnetilecek. Bu kapsamda illerdeki vaka sayıları iki haftalık süreyle yenilenecek ve kademeli olarak yasaklar esnetilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da vatandaşların yasakları esnetilmesinin ardından rehavete kapılmamalarını, gerekli kurallara uyarak bu sürecin olumlu şekilde sonuçlanması konusunda yardımcı olmalarını istedi. Öte yandan yüksek ve çok yüksek riskli illerde valilik ve kurulların gerekli görmesi halinde uygulanan yasaklarına yenilerinin de getirilebileceği bildirildi.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MuğlaRenk KoduRisk GrubuKORONAHarita
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa hangi risk grubunda yer alıyor? Manisa renk kodu ve Manisa'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı
Manisa hangi risk grubunda yer alıyor? Manisa renk kodu ve Manisa'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?
Mardin'de yasaklar kalkacak mı? Mardin hangi risk grubunda yer alıyor?
Mardin'de yasaklar kalkacak mı? Mardin hangi risk grubunda yer alıyor?
Muş hangi risk gurubunda yer alıyor? Muş'ta sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Muş hangi risk gurubunda yer alıyor? Muş'ta sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Elazığ hangi renk grubunda? Elazığ'da sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?
Elazığ hangi renk grubunda? Elazığ'da sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?
Erzincan'da yasaklar devam ediyor mu? Erzincan hangi risk grubunda?
Erzincan'da yasaklar devam ediyor mu? Erzincan hangi risk grubunda?

Popüler Haberler

Manisa hangi risk grubunda yer alıyor? Manisa renk kodu ve Manisa'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?
Mardin'de yasaklar kalkacak mı? Mardin hangi risk grubunda yer alıyor?
Muğla hangi risk grubunda yer alıyor? Muğla'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı, Muğla'nın renk kodu
Muş hangi risk gurubunda yer alıyor? Muş'ta sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Elazığ hangi renk grubunda? Elazığ'da sokağa çıkma yasakları devam edecek mi?
Erzincan'da yasaklar devam ediyor mu? Erzincan hangi risk grubunda?
Erzurum'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Erzurum hangi risk grubunda?
Eskişehir hangi risk grubunda yer alıyor? Eskişehir renk kodu ve Eskişehir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı
Giresun'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Giresun'un risk grubu ne hangi renkte?
Kimler grip aşısı olabilecek? e-Nabız 2020 Grip aşısı isim listesi
Salep evde nasıl yapılır? Videolu ev yapımı salep tarifi
Netflix Bir Başkadır'ın yayın tarihi belli oldu
Uçankuş TV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Uçankuş TV canlı izleme linki
Rüyada koyun görmek ne demektir? Rüyada koyun görmenin anlamı ve tabiri
Papa’nın Irak gezisi programı nedir? İlk defa bir Papa Irak'ı ziyaret edecek
Ankara renk kodu nedir? sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde, kısıtlamalar nelerdir?
A101 Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve yorumları
Survivor Çağrı kim? Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan hayatı
Eğlence mekanları hakkında alınan kararlar neler, ne zaman hizmet verecek? Bar, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarının açılacağı tarihi açıklandı mı?
Bilecik'te sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bilecik'in risk rengi belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.