Muğla hangi risk grubunda yer alıyor? Muğla'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı, Muğla'nın renk kodu

Kabine toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il bazında normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4 gruba ayrılacağını bu illerin ise mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklerle belirteceğini duyurdu. Buna göre düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller kırmızı renkle gösterilecek.

Bu açıklamanın ardından Muğla ilinin renk kodu ve hangi grupta yer aldığı merak konusu oldu. Bakan Koca risk haritasını paylaştı.

Muğla renk kodu ve risk grubu

Bakan Koca tarafından risk haritasında Muğla ili yüksek riskli illerin arasında yer aldı ve turuncu renk koduyla belirtildi. Bu kapsamda Muğla’da yasaklar kalkmadı.

İl il risk haritası

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta Riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Yüksek riskli

Kars: 22,84

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illerin risk durumlarını belirten bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 20-26 Şubat tarihleri arasında gelen verilere göre illerin renk kodu ve risk durumu belli oldu.

Söz konusu verilere göre Muğla ili yüksek riskli grupta yer aldı ve alınan kararlar kapsamında Muğla’da yasakların devam edeceği açıklandı. Muğla’nın yanı sıra yüksek riskli illerin en fazla olduğu bölge Karadeniz bölgesi oldu. Karadeniz bölgesinde bulunan Ordu, Samsun gibi iller yüksek riskli iller arasında yer aldı. Ayrıca İstanbul’da son haftalardaki vaka artışları da dikkat çekti. Karadeniz bölgesinde son haftada Sinop, Samsun ve Giresun çok yüksek riskli gruba girdi ve kırmızı renk koduyla belirtildi. İçişleri Bakanlığı kabine toplantısında alınan kararlar kapsamında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı, risk haritasında mavi ve sarı renkle gösterilen düşük ve orta riskli illerde yasakların esnetileceği yönündeki kararı valiliklere bildirdi. Buna göre söz konusu illerde sokağa çıkma yasağı yalnızca hafta içi olduğu gibi 21:00 ile 05:00 saatleri arasında uygulanacak. Ayrıca bu illerde kafe, restoran ve yeme içme yerleri saat 07:00 ile 19:00 arasında hizmet verecek. Ancak düşük ve orta grupta yer alan ve yasakların esnetildiği illerde vatandaşların dikkatli olması istendi. Vaka sayılarının artması durumunda bu illerde yasaklar geri gelebilir.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yasaklar devam edecek. Ancak bu illerde de vaka sayılarının düşmesi halinde yasaklar esnetilecek. Bu kapsamda illerdeki vaka sayıları iki haftalık süreyle yenilenecek ve kademeli olarak yasaklar esnetilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da vatandaşların yasakları esnetilmesinin ardından rehavete kapılmamalarını, gerekli kurallara uyarak bu sürecin olumlu şekilde sonuçlanması konusunda yardımcı olmalarını istedi. Öte yandan yüksek ve çok yüksek riskli illerde valilik ve kurulların gerekli görmesi halinde uygulanan yasaklarına yenilerinin de getirilebileceği bildirildi.