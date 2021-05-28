Muğla Fethiye'de park halindeyken el freni boşalan tır apartmana daldı!

Muğla’nın Fethiye İlçesinde park halinde duran tır el freninin boşalması sonucu apartmana daldı. Yaşanan olay, Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi Çalıca Tepsi Mevkiinde, sürücüsünün 48 JC 884 plakalı tırı yol kenarına park ederek evine gitti. Tır, kısa bir süre sonra geri geri gitmeye başlayarak apartman ile yol arasında bulunan boşluğa düşerek binaya çarptı. Tırın apartmana çarpması sonucu duyulan gürültüyle panikleyen bina sakinleri sokağa döküldü. El freninin boşalması sonucu hareket eden tır, olay yerine gelen vinç ile düştüğü yerden çıkartıldı. Yaşanan kaza sonucu tırda ve binada maddi hasar meydana geldi.

İşte yaşanan olaya ait bazı görüntüler;