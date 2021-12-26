Muğla Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sorgulama ekranı

Muğla’da ikamet eden ve yardıma muhtaç ailelere Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım paletleriyle yardım ediliyor. Yardıma muhtaç vatandaşlar yardım başvurusu ve sorgulama için arama motorlarına yöneliyorlar. Haberimizde Muğla Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik düzenlediği yardımları konu aldık.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sağlanan yardımlar

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımlar yardıma muhtaç insanlar tarafından merak konusu oluyor. Farklı türlerdeki yardım paketleri, engelli, ihtiyaç sahibi ve kimsesiz vatandaşları ilgilendirmektedir. Muğla Valiliği bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın sağladığı yardımlar şunlardır;

Para Yardımı

Muğla’da her yıl binlerce aile para yardımı başvurusunda bulunmaktadır. Muğla valiliği bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giden vatandaşlar para yardımı başvurusunda bulunabilirler. Başvuran vatandaşın maddi yardıma ihtiyaç duyduğu anlaşılırsa minimum 1000 TL para yardımı yapılır.

Eğitim Yardımı

Muğla’da ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlara Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi ve manevi yardımda bulunulmaktadır. Bu yardımlar arasında yer alan Eğitim yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların eğitim masraflarını karşılamakta zorlandıklarını belirten bir belge çıkartmaları gerekir.

Evsizlere Yardım

Sağlık alanında da yardıma ihtiyacı olup da hastaneye gidemeyen vatandaşlara Muğla Büyükşehir Belediyesinden yardım edilmektedir. Maddi durumlarından dolayı ilaç ve muayene ihtiyaçlarını ödeyemeyen vatandaşlara indirimli veya ücretsiz yollardan yardım edilmektedir.

Yaşlı veya Kronik hastalığı bulunan vatandaşların evinde de Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan sağlık hizmetleri tarafından sağlık kontrolü ücretiz yapılmaktadır ayrıca bu hastaların ilaç ve muayene masrafları ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Erzak ve Gıda Yardımı

Yardım başvurusunda nasıl bulunulur?

Geçimini sağlamakta zorluk çeken vatandaşlara Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli bir şekilde gıda ve erzak yardımı yapılmaktadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi her sene binlerce erzak kolisi hazırlayıp yardıma muhtaç ailelere göndermektedir.

Yardım başvuruları Muğla ilinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılır. “Muhtaçlık belgesi” ile bu vakıflara başvuruda bulunulması gerekir.

Başvuru onaylanırsa ihtiyacı olduğu alanda yardımdan yararlanılabilir. Başvurunun sonuçlanma süresi 15-30 gün arası değişmektedir.

Yardım başvurusu nasıl sorgulanır?

Yardım başvurusunun sonucunu Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının veya Muğla Büyükşehir Belediyesinin intenet sitesini ziyaret ederek, “yardım başvurusu sorgulama” ekranından sorgulayabilirsiniz.

Aşağıda verilen bağlantıya tıklayıp gerekli alanları doldurarak yardım başvurunuzu sorgulayabilirsiniz.

https://ebelediye.mugla.bel.tr/SikayetOneri/SikayetOneriSorgula/

Muğla Büyükşehir Belediyesi müşteri hizmetlerini arayarak da yardım başvurusunu sorgulayabilirsiniz. İletişim: 444 48 01

Kimler yardımdan yararlanabilir?

Tüm muhtaç aileler bu yardımdan yararlanabilir, Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; kimsesizler, evsizler, şehit ve gazi yakınları, işsizler, mülteci ve sığınmacılar, öğrenciler, afetzedeler, dul kadınlar, hastalar ve 65 yaş üstü yaşlılar bu yardımdan yararlanabilirler. Bu yardımdan yararlanmak için gereken en temel şart, Muğla il sınırları içerisinde ikamet etmektir.

