Müge Anlı'nın programında şok olay! Canlı yayında cinayeti itiraf etti

Mersin'in Anamur İlçesinde yaşanan cinayetinin sır perdesi Müge Anlı'nın canlı olarak yayınlanan programında aydınlandı. Muz serasında cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Ali Toprak'ın ölümüne ilişkin gelişmeler hakkında yayına katılan Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak yayın sırasında bir itirafta bulundu.

Programa katıldığı sırada Müge Anlı'nın sorularına cevap veren Alime Toprak, ikinci seraya gidip geri döndüğünde eşi Ali Toprak'ın yerde hareketsiz olarak yattığını ve kafasında kan gördüğünü söyledi. Eşini öyle görünce baygınlık geçirdiğini söyleyen Alime Toprak'ın serada bulunan gizli kameralarda görülmemesi üzerindeki şüpheleri artırdı. Müge Anlı'nın sorularıyla sıkıştırdığı Alime Toprak daha fazla dayanamayarak eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Kocasını öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Alime Toprak, şayet kendisi öldürmeseydi eşinin onu öldüreceğini belirterek "Oğlum babasının ölümüne hiç üzülmedi, çünkü babasından çok çekti." dedi.

Cinayeti çocukları için işlediğini söyleyen Alime Toprak, canlı yayının hemen ardında stüdyoya gelen polis ekipleri tarafından gözaltına anarak emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüphelinin Mersin'e gönderileceği öğrenildi.