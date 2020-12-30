Müge Anlı'da aranan Gülsüm Doğan bulundu mu?

Uzun yıllardır ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olmayı başaranile Tatlı Sert programı, ünlü sunucu Müge Anlı tarafından sunulmaktadır. Programda son günlerde yeni bir olay yaşanıyor. Uzun süredir kayıp olan’ın bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Kayıp kişileri, cinayet vakalarını ve benzeri konuları işleyen Müge Anlı, birçok gizli saklı kalmış olayı da açıklığa kavuşturdu. Bundan dolayı vatandaşlarımızı ekranlara kilitlemeyi başardı. 6 gündür kayıp olan Gülsüm Doğan ise henüz bulunmuş değil. Gülsüm Doğan’ın çaresiz ailesi, kızlarının bulunması için son çare olarak Müge Anlı’ya başvurdu. Anlı da gerekli mercileri harekete geçirerek olayı araştırmaya başladı. Umuyoruz ki bu araştırmalar neticesinde 33 yaşındaki Gülsüm Doğan bulunur. Doğan, Isparta’nın Demirköprü ilçesinde kaybolmuştu.