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Müge Anlı Şiar Kılıç nasıl öldü? Gülizar - Hami olayı detayları

ATV ekranlarının vazgeçilmez programı olan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ araştırmacı gazeteci Müge Anlı tarafından hafta içi her gün ATV ekranlarında saat 10.00 ‘da canlı yayın olarak seyircileri ile buluşmaya devam ediyor. Birçok olayların gün yüzüne çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye gündemini sarsacak ve derinden etkileyecek konular yer alıyor. Bugüne kadar birçok katilin ortaya çıktığı, kayıpların bulunduğu adalete teslim edilen ve polis ekipleri ile birlikte çalışılan program kısa süre önce Şiar Kılıç olayı ile aydınlanan Türkiye Küçük çocucuğun üvey babası tarafından dövüldüğünü, annesi ile beraber öldürüldüğü Şiar için ağladı. Tüm gerçeklerin gün yüzüne çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şiar nasıl oldu? Hami kim? Olayı bilmeyen vatandaşlar Şiar Kılıç’a ne olduğunu merak ediyor? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı sayesinde gün yüzüne çıkan Şiar Kılıç gerçekleri

12 Şubat 2021 Cuma 15:16
Müge Anlı Şiar Kılıç nasıl öldü? Gülizar - Hami olayı detayları
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ATV ekranlarında hafta içi her gün araştırmacı- gazeteci Müge Anlı tarafından sunulan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı yıllardır faili meçhul olayları, cinayetleri, kayıpları ve birçok olayların gün yüzüne çıktığı program hız kesmeden devam ediyor. Hafta içi her gün saat 10.00’da ekranlarda yer alan Müge Anlı olaylara bakış açısı ve Türkiye’nin tahammül edemediği olaylar hakkında tüm halkın sesi olarak programı sunması ile reyting rekorları kırıyor. Sosyal sorumluk projelerinde de adını gösteren Müge Anlı birçok vatandaşa temel ihtiyaçların giderilmesi için yardım ediyor. Kısa süre önce tüm Türkiye’nin ağladığı ve derinden etkilendiği Şiar Kılıç olayını gün yüzüne çıkaran Müge Anlı programında yer alan Gülizar ve Hami olayını bilmeyenler var.  Küçük çocuğun ölümü ile ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıktığı programda neler oldu?

Gülizar ve Hami kim?

Sakarya’da gerçekleşen bir yangında öldüğü düşünülen Şiar Kılıç’ın annesi Gülizar Kılıç ve üvey baba Hami’nin Şiar’ı ölümüyle alakalı bir bağlantının olduğu düşüncesi ile Müge Anlı araştırmalara başlıyor.  Yangın çıkmadan 2 gün öncesine kadar 9 yaşındaki Şiar’ı öldüresiye döven Hami, küçük çocuğu çivili sopolarla dövdüğünü itiraf ediyor. Hami’nin 9 yaşındaki Şiar’ı dövmesi ardından tansiyonu yükselmesi ile hastaneye kaldırılıyor. Baygın olarak yerde yatan küçük çocuk ağzından yeşil sıvılar gelmesi ile kendine gelemiyor. Duvarda kan izlerinin bulunmasının ardından cani anne Gülizar ‘onlar benim kanım. Hami beni dövdü’ diyerek çocuğun dövülmediğini söylüyor. Annesinin erkek arkadaşı tarafından dövülen ve daha sonra yangın çıkarılarak diri diri yakılan 9 yaşındaki Şiar davasında 4 kişi tutuklandı.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 15:16
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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Ile Tatlı SertŞiar KılıçGülizarHamiCinayet
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