Müge Anlı sevgi izi dövmesi nasıl, nerede yapılır? Sevgi izi nedir, nasıl yaptırılır?

SEVGİ İZİ
ATV ekranlarında yaptığı Müge Anlı İle Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı yıllardır kayıp vakalarını araştırarak onları sevdikleri ile buluşturuyor. Birçok olayın gizemini çözen ve birçok sosyal yardımlaşma alanında adını duyuran başarılı sunucu şimdi de Sevgi izi adı altında bir projeye başladı.
Bu işi engelli bireyler için yapan Müge Anlı, www.benibuldur.com adlı siteyi açarak kayıpların bulunması için güvenlik güçlerine ve kayıp ailelerine yardım ediyor.
Yakınlarının kaybolacağını düşünenler, bundan endişe duyanlar için siteyi kullanmak isteyen vatandaş ilk olarak iletişim bilgileri, adres bilgileri ve telefon numaraları ile www.benibuldur.com sitesinden başvuru formu dolduruyorlar. Bu işlemden sonra başvuran kişiye bir numara veriliyor. Bu numara kaybolacağı düşünülen kişinin sol bileğinin üzerine yazılıyor. Eğer kişi kaybolursa kolundaki Sevgi İzi diye adlandırılan numara kişinin güvencesi oluyor.
Başarılı sunucu Sevgi İzinin kişinin bileğinin üst kısmına yapılmasını ve bu yolla uzun kollu kıyafetler giyse bile yetkililerin onu görebileceğini de belirtti.
SEVGİ İZİ YAPTIRMAK İÇİN NE YAPILMALI?
İlk olarak www.benibuldur.com sitesine kayıt olunduktan sonra giriş yapılır. Ardından “ Sevgi İzine Kaydol” seçeneği aracılığı ile, ad, soyad, telefon, şehir, ilçe, yakınlık derecesi, T.C Kimlik numarası, doğum tarihi ve fotoğraf bilgileri eklendikten sonra kaydet seçeneği ile işlem kaydedilir. Geri dönüş sağlandıktan sonra en yakınınızda bulunan bu işle anlaşmalı dövmecilerden dövme yaptırılabilir.
Bu işlem de sadece kaybolma ihtimali olan kişilere yani zihinsel engelli ve yaşlılara ücretsiz yapılmaktadır. Diğer kişiler istekleri üzerine ücretli yaptırmaktadır.
SEVGİ İZİ DÖVMESİ TAŞIYAN BİRİ GÖRÜNCE NE YAPILMALI
Kayıp olduğunu düşündüğünüz biri ile karşılaştığınız zaman kişinin bileğinde Sevgi İzi dövmesini görürseniz il önce en yakın polis veya jandarmaya başvurmalısınız. Bu işlem yapıldıktan sonra www.benibuldur.com sitesi devreye giriyor. Kolunda Sevgi İzi dövmesini taşıyan kişinin bilgileri bileğindeki rakam aracılığı ile yetkili kişiye veriliyor. Son olarak kaybolan kişi ailesine teslim ediliyor.
İSTANBUL’DA SEVGİ İZİ DÖVMESİNİ YAPAN DÖVMECİLER
Bu projenin başlatılması ile İstanbul’da bulunan birçok dövmeci dövmeyi yapmaya başladı. Bunlar:
- Hefen Art
- Bahçeşehir Tattoo Royal
- Zuvay Tatto Veli Doğan
- 216 Tattoo ve Piercing
- Horoz Tattoo
- Kızıloda Tattoo
- Golden Arrow Tattoo
- İsis Tattoo Piercing
- Kuaför Ayfer
- Tattoo İla
- Saloon Esma
- YLD Tattoo Studio
Burada belirtilen dövmeciler de Sevgi İzi dövmesini yaptırabilirsiniz. Bu dövmeyi yaşlılar ve zihinsel engelli vatandaşlar ücretsiz olarak yaptırabiliyor