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Müge Anlı Reşit Baş olayı nedir? Reşit Baş'a ne oldu, bulundu mu?

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında hızla gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kısa süredir ekranlarda yer alan Reşit Baş olayı tüm ülkeyi kasıp kavururken vatandaşlar Reşit Baş olayını merak ediyor. Müge Anlı Reşit Baş’la ilgili merak edilenler ve Baş’ın son durumu haberimizde yer alıyor.

27 Nisan 2021 Salı 16:31
Müge Anlı Reşit Baş olayı nedir? Reşit Baş'a ne oldu, bulundu mu?
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ATV ekranlarında uzun süredir heyecanlı şekilde yayın hayatına devam eden ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı yine en merak edilen programlar arasında yer almaya devam ediyor. Kısa süre önce programa katılan Şükran Çelik, Reşit Baş’ın bulunmasını talebinde Müge Anlı ’ya konuk oluyor. 44 yaşındaki fırıncı Reşit Baş’a ne oldu? Merak edilen ayrıntılar haberimizde

Reşit Baş olayı nedir?

Şükran Çelik’in programa katılması ile tanınan Reşit Baş hakkında sadece 44 yaşında ve fırıncı olduğu bilgileri mevcuttur. 13 Nisan tarihinde Samsun’da kaybolan Baş’ı Şükran Çelik arıyor. Çelik ise evlilik dışı yaşadığı iki çocuğunun babası Reşit’i arıyor.

Çelik ise Baş’ın kaybolmasında resmi nikahlı eşi  ve oğlundan şüphe ederken konuya Müge Anlı ve ekibi dahil oluyor. Bir diğer konu ise iddiaların hedefi Hatun Baş oluyor. 20 yıldır Reşit Baş ile evli olan ve mutlu bir birliktelikleri olduğunu iddia eden Hatun Baş, eşinin nerede olduğunu bildiğini açıkladı.

Şükran Çelik ise henüz 17 yaşındayken Reşit Baş ile tanışıp çocuk sahibi olduğunu açıklıyor. Baş ile ayrılan Çelik daha sonra farklı bir evlilik yapıyor. Fakat bu evlilik uzun sürmüyor. 34 yaşındaki Şükran Çelik 10 yıl aranın ardından tekrardan ilk eşi Reşit Baş ile bir araya geliyor.  Bu birlikteliği Reşit Baş’ın ailesi de bilmekteydi. Reşit Baş hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. 44 yaşındaki adamı Müge Anlı ve ekibi aramaya devam ediyor. 

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 16:31
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Anahtar Kelimeler:
ATVMüge AnlıReşit Başşükran çelik
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