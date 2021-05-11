Müge Anlı Nezen Germiyen kimdir, ne zaman öldü? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı’da akıl almaz olay yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı’da daha önce işlenmiş bir olay bugün tekrar gündeme geldi. 2012 yılından ortada kaybolan ve 6 ay sonra cesedi bulunan Nezen Germiyen cinayeti tekrar gündeme geldi.

Müge Anlı Nezen Germiyen cinayetinin sonucu nedir?

Nevşehir ilinin Nar beldesinde 1 Aralık 2012 tarihinde okula gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Nezen Germiyen’in cesedi 6 ay sonra 15 Mayıs tarihinde yakınlarda bulunan bir köyün dere yatağında bulunmuştu. Germiyen’in cesedi araştırılmak üzere otopsiye gönderilmesinin ardından toprağa verildi.

Nezen Germiyen ’in cenaze namazı Nar beldesinde Büyük Cami’de kılındı. Cenazeye Germiyen’in ailesi, Belediye Başkanı Ali Erdoğmuş ve ailenin tanıdıkları katıldı.

Cenaze esnasında gözyaşlarına hâkim olamayan acılı aile çocuklarının katilinin bir önce bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor.

Nezen Germiyen’i kim öldürdü?

14 yaşındaki Nezen’in katilleri Nevşehir Asayiş ekipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor ancak henüz bir bulunamadı.

Nezen Germiyen-Lütfiye Gündüz bağlantısı

Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olduğu düşünülen kayıpile ilgili şüpheli bulunan Ahmet Taşkın’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Büşra Koçyiğit Taşkın’ın kendisini defalarca tehdit ettiğini saldırdığını açıkladı ve "Ahmet Taşkın, 'Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim." Açıklamasını yaptı.

2012 yılında kaybolan ve 6 ay sonra cesedi bulunan Nezen Germiyen cinayetiyle, kayıp olarak aranan Lütfiye Gündüz arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. İddia sahibi ise kayıp kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah Koçyiğit’in kız kardeşi Büşra Koçyiğit.

“Nezen’i ben öldürdüm”

Büşra Koçyiğit o dönem kendisine defalarca saldıran ve tehditler savuran Ahmet Taşkın’ın Nezen Germiyen cinayetini işlediğini açıkladı. Koçyiğit açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Ahmet Taşkın, Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Seni dağa kaçıracağım. Şu Lütfiye'yi bize verin' dedi. Bana ağza alınmayacak sözlerde bulundu. Kafama silah dayadı. Okula giderken defalarca arabayı üzerime sürdü. Korktuğum için sustum."

Gelen açıklama sonrasında stüdyoda adeta buz gibi bir hava esti. Müge Anlı ve konuklar şaşkınlığını gizleyemedi. İki dosya arasındaki bağlantıda Nezen Germiyen cinayetinin yaşandığı dönem Ahmet Taşkın şüpheliler arasında görülmüş ve sorguya alınmıştı. Ahmet Taşkın’ın Lütfiye Gündüz’ün kaybolduğu gün Gündüz’le görüşme yaptığı ortaya çıktı.