İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Müge Anlı Nezen Germiyen kimdir, ne zaman öldü? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir?

Yıllar önce yaşanmış bir cinayet yeniden gündemde. Müge Anlı ve Tatlı Sert programında akıl almaz olayalar yaşanmaya devam ediyor. Birbirinden farklı dosyaların bağlantıları ortaya çıkıyor. 2012 yılında kaybolan ve 6 ay sonra cesedi bulunan Nezen Germiyen ve Kayıp kadın Lütfiye Gündüz cinayetlerinin bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yıllar sonra ortaya çıkan tanık Germiyen'in bulunamayan katilini açıkladı.

11 Mayıs 2021 Salı 17:25
Müge Anlı Nezen Germiyen kimdir, ne zaman öldü? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir?
Takip Et:

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programı Müge Anlı’da akıl almaz olay yaşanmaya devam ediyor.  Müge Anlı’da daha önce işlenmiş bir olay bugün tekrar gündeme geldi. 2012 yılından ortada kaybolan ve 6 ay sonra cesedi bulunan Nezen Germiyen cinayeti tekrar gündeme geldi.

Müge Anlı Nezen Germiyen cinayetinin sonucu nedir?

Nevşehir ilinin Nar beldesinde 1 Aralık 2012 tarihinde okula gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Nezen Germiyen’in cesedi 6 ay sonra 15 Mayıs tarihinde yakınlarda bulunan bir köyün dere yatağında bulunmuştu. Germiyen’in cesedi araştırılmak üzere otopsiye gönderilmesinin ardından toprağa verildi.

Nezen Germiyen ’in cenaze namazı Nar beldesinde Büyük Cami’de kılındı. Cenazeye Germiyen’in ailesi, Belediye Başkanı Ali Erdoğmuş ve ailenin tanıdıkları katıldı.

Cenaze esnasında gözyaşlarına hâkim olamayan acılı aile çocuklarının katilinin bir önce bulunmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor.

Nezen Germiyen’i kim öldürdü?

14 yaşındaki Nezen’in katilleri Nevşehir Asayiş ekipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor ancak henüz bir bulunamadı.

Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olduğu düşünülen kayıp Lütfiye Gündüz ile ilgili şüpheli bulunan Ahmet Taşkın’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Büşra Koçyiğit Taşkın’ın kendisini defalarca tehdit ettiğini saldırdığını açıkladı ve "Ahmet Taşkın, 'Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim." Açıklamasını yaptı.

Nezen Germiyen-Lütfiye Gündüz bağlantısı

2012 yılında kaybolan ve 6 ay sonra cesedi bulunan Nezen Germiyen cinayetiyle, kayıp olarak aranan Lütfiye Gündüz arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. İddia sahibi ise kayıp kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah Koçyiğit’in kız kardeşi Büşra Koçyiğit.

“Nezen’i ben öldürdüm”

Büşra Koçyiğit o dönem kendisine defalarca saldıran ve tehditler savuran Ahmet Taşkın’ın Nezen Germiyen cinayetini işlediğini açıkladı. Koçyiğit açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Ahmet Taşkın, Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Seni dağa kaçıracağım. Şu Lütfiye'yi bize verin' dedi. Bana ağza alınmayacak sözlerde bulundu. Kafama silah dayadı. Okula giderken defalarca arabayı üzerime sürdü. Korktuğum için sustum."

Gelen açıklama sonrasında stüdyoda adeta buz gibi bir hava esti. Müge Anlı ve konuklar şaşkınlığını gizleyemedi. İki dosya arasındaki bağlantıda Nezen Germiyen cinayetinin yaşandığı dönem Ahmet Taşkın şüpheliler arasında görülmüş ve sorguya alınmıştı. Ahmet Taşkın’ın Lütfiye Gündüz’ün kaybolduğu gün Gündüz’le görüşme yaptığı ortaya çıktı.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 17:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıNezen GermiyenLütfiye Gündüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? Arefe günü ve bayramda eczanelet çalışacak mı?
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri
ŞOK, A101, BİM, Migros Arefe günü açık mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Arefe günü market çalışma saatleri

Popüler Haberler

Müge Anlı Nezen Germiyen kimdir, ne zaman öldü? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm ATV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Emanet 177. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 11 Mayıs 2021 Salı
Fenerbahçe Sivasspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports FB Sivas tek maç nasıl satın alınır?
Bim ürünlerinden Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021
Türk Telekom bedava internet veren uygulamalar nelerdir?
Aşı kartı nasıl alınır? e - Nabız ve HES üzerinden aşı kimliği oluşturma ve kart alma işlemeleri
Cebimdeki Yabancı TV'de ilk kez 15 Mayıs Cumartesi Show TV'de!
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Chelsea-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
Payitaht Abdülhamid 151.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar doğum tarihi
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
Masum 416.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.