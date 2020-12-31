Müge Anlı neden yok, neden yayınlanmıyor? 1 Ocak Cuma Müge Anlı yayın akışından neden çıkarıldı?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 1 Ocak 2021’de ekranlarda olup olmayacağı merak ediliyor. Program hayranları Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü ne zaman sorusunu araştırıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Ocak 2021’de neden yok?

ATV ekranlarının gündüz kuşağı sevilen programlarından bir tanesi haline gelen ve ciddi bir hayran kitlesi olan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yapılan açıklamalar sonrasında ertelendi. 10 sezondan fazla zamandır ekranlarda olan Müge Anlı’nın programı yılbaşı nedeni ile ertelendi açıklamaları yapıldı. ATV tarafından yapılan açıklamalarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 4 Ocak Pazartesi ekranlara döneceği ve hayranları ile buluşacağı açıklandı.