Müge Anlı kayıp Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan bulundu mu?

Milyonların hayranlık ve büyük bir ilgi ile takip ettiği fenomen program Müge Anlı ile Tatlı Sert, bir kayıp dosyasını daha çözmek için gündeminde yer verdi. Başarılı bir televizyoncu olan Müge Anlı, Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan’ı buldu mu? Şu anda neredeler? sorularının cevapları ise şöyle;
Müge Anlı kayıp olan Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan’ı buldu mu?
Maalesef Müge Anlı tarafından, kayıp olan iki isim hakkında bulunduklarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak ikilinin yakın çevresi tarafından yapılan bir takım açıklamalar doğrultusunda Emniyet güçleri de bir yandan olayı detaylı bir şekilde inceleyerek araştırmaya devam ediyorlar.
Son Güncelleme: 03.06.2021 21:01