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Müge Anlı kayıp Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan bulundu mu?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan fenomen program Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı bir kayıp dosyasını daha çözüme kavuşturmak için ele aldı. Peki kayıp olan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk bulundu mu? Şu anda neredeler? gibi sorular da programı sıkı bir şekilde takip edenlerin de merak ettiği bir soru

03 Haziran 2021 Perşembe 21:01
Müge Anlı kayıp Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan bulundu mu?
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Milyonların hayranlık ve büyük bir ilgi ile takip ettiği fenomen program Müge Anlı ile Tatlı Sert, bir kayıp dosyasını daha çözmek için gündeminde yer verdi. Başarılı bir televizyoncu olan Müge Anlı, Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan’ı buldu mu? Şu anda neredeler? sorularının cevapları ise şöyle;

Programda bir süre önceden konuşulmaya başlanan bu olayda emniyet güçleri de olayla ilgili olan ses kayıtlarını istediler. Turhan kardeşlerinin en büyüğü olan ablaları Meliha Karakuş ise olay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan kaybın ardından tam 30 yıl sonra suskunluğunu bozan abla Meliha Karakuş yapmış olduğu açıklamada Mehmet Bey ve Firdevs Hanımın evlerine gittiğini söyledi. Yusuf Karakuş hakkında da birtakım açıklamalar yapıldı. Gizli tanık da apartman görevlisi ile ilgili bir takım iddialarda bulundu.

Müge Anlı kayıp olan Firdevs Öztürk ve Mehmet Turhan’ı buldu mu?

Maalesef Müge Anlı tarafından, kayıp olan iki isim hakkında bulunduklarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak ikilinin yakın çevresi tarafından yapılan bir takım açıklamalar doğrultusunda Emniyet güçleri de bir yandan olayı detaylı bir şekilde inceleyerek araştırmaya devam ediyorlar.


Son Güncelleme: 03.06.2021 21:01
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıKayıpFirdevs öztürkMehmet Turhan
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