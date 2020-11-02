Müge Anlı İzmir’e yardım kampanyası sms numarası Müge yaz 2868 gönder!

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, İzmir Seferihisar’da yaşanan 6.6’lık deprem sonrasında harekete geçti. Depremzedelerin yaralarının sarılabilmesi için Müge Anlı ve Dostları Aşevi, İzmir’e ulaşmıştır. Sosyal medyada da büyük bir yankı bulan kampanyaya destek verebilmek için ‘’Müge’’ yazıp 2868’e kısa mesaj atmanız yeterlidir.
Müge Anlı’dan İzmir’e yardım kampanyası
Elazığ ve Giresun’a da gönderdi
Deprem felaketiyle sarsılan Elazığ ile sel felaketi yaşayan Giresun’da binlerce kişi için sıcak yemek dağıtımı gerçekleşti. Pandemi sürecinde de Gaziantep’te bulunan yerleşik aşevi, evinden çıkamayan yaşlılara 3 öğün yemek götürmüştü.
Son Güncelleme: 02.11.2020 19:19