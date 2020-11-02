İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Müge Anlı İzmir’e yardım kampanyası sms numarası Müge yaz 2868 gönder!

ATV ekranlarında yayınlanan ve kitlelerin ilgiyle takip ettiği ünlü sunucu Müge Anlı, İzmir'e yardım kampanyası başlattı. Müge Anlı ile Dostları Aşevi'ne destek olmak için 'MÜGE' yazıp 2868'e kısa mesaj gönderebilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:19
Müge Anlı İzmir’e yardım kampanyası sms numarası Müge yaz 2868 gönder!
Takip Et:

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, İzmir Seferihisar’da yaşanan 6.6’lık deprem sonrasında harekete geçti. Depremzedelerin yaralarının sarılabilmesi için Müge Anlı ve Dostları Aşevi, İzmir’e ulaşmıştır. Sosyal medyada da büyük bir yankı bulan kampanyaya destek verebilmek için ‘’Müge’’ yazıp 2868’e kısa mesaj atmanız yeterlidir.

Müge Anlı’dan İzmir’e yardım kampanyası


Araştırmacı-Gazeteci Anlı, Kızılay ile müşterek olarak aşevi kampanyasını başlattı. Kampanya çerçevesinde Anlı izleyicisi yurdun dört bir yanında hizmet vermesi için ikisi yerleşik olmak suretiyle 12 aşevi bağışladı. Anlı, Dostları Mobil Aşevi 6.6 şiddetindeki sarsıntı sonucunda yara alan İzmir’deki depremzedelere hizmet verebilmek için deprem bölgesine gitti.

Elazığ ve Giresun’a da gönderdi

Deprem felaketiyle sarsılan Elazığ ile sel felaketi yaşayan Giresun’da binlerce kişi için sıcak yemek dağıtımı gerçekleşti. Pandemi sürecinde de Gaziantep’te bulunan yerleşik aşevi, evinden çıkamayan yaşlılara 3 öğün yemek götürmüştü.



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müge Anlıİzmir Yardım Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti
A101 Marketler 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101 Marketler 5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Popüler Haberler

Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2020
Altın ne kadar oldu? 3 Kasım 2020 Salı Güncel altın fiyatları 3 Kasım 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim aktüel indirim kataloğu 3 Kasım 2020 Salı ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 3 Kasım 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 3 Kasım 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 3 Kasım 2020 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 3 Kasım 2020 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Kasım 2020 Salı
Türkiye'de hangi il deprem açısından ne kadar güvenli? Türkiye deprem risk haritası 2020 İl il deprem risk durumu!
Bankaların güncel kredi faiz oranları 3 Kasım 2020 Salı
UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Rangers- Galatasaray maçı Teve 2 kanalında yayınlanacak! İşte kanalın frekansları
2019 Yılı Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 mazerete bağlı yer değiştirme takvimi
A101 20 Şubat – 27 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
Emeklilikte Yaşa Takılan Sorununda Son Durum Ne? EYT Son Dakika Açıklamaları
Dang Humması nedir? Survivor'da Aycan, Berkan ve Elif sivrisineklerin ısırmasıyla Dang Humması hastalığına yakalandı!
Göz kapağı estetiği ameliyat ücreti ne kadardır? 2020
Fox Tv Defne İle Son Gece dizisi oyuncuları ve konusu
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanıyor? 2020 Agi hangi durumlarda kesilir?
Halkbank düşük faizli kredi kullanım şartları neler? Tüm vatandaşların kredi kullanmasını sağlayacak yeni kredi kampanyaları!
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2020
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hayatı ve tarihteki yeri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.