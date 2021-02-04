Müge Anlı Hasan Kaba bulundu mu?

Müge Anlı’da Hasan Kaba Bulundu Mu? Hasan Kaba Olayı Ne?

3 evlat babası olan Hasan Kaba 34 sene önce ortalardan kaybolmuştu. Müge Anlı yıllar boyunca ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunuyor. Programda birçok isim geçerken, en son olarak Hasan Kaba’nın kaybolma konusu ele alınıyor. Herkes Müge Anlı’da Hasan Kaba2nın bulunup bulunmadığını ve kayıp olayının gelişmelerini merakla araştırıyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Müge Anlı Hasan Kaba Olayı Ne?

Müge Anlı programında ele alınan ve araştırılan konular arasında Hasan Kaba isimli vatandaşın kaybolma olayı gündem konusu oluyor. 1987 yılında İstanbul ilinin Kartal İlçesinde ortadan kaybolan Hasan Kaba’dan 34 senedir herhangi bir haber alınamıyor.

Hasan Kaba Bulundu Mu?

Hasan Kaba’nın kaybolmasıyla ilgili araştırmalar yapılmaya ve deliller bulunmaya hız kesmeden devam ediliyor. Her olayda olduğu gibi kayıpları bulmada başarılı olan Müge Anlı’nın bu kayıp olayını da açıklığa kavuşturacağı herkes tarafından biliniyor. Hasan Kaba’nın kaybolmasıyla ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacaktır.