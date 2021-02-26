Müge Anlı Güldane Biçer'in katili kocası mı? Güldane Biçer olayında son gelişmeler

ATV ekranlarında yayınlanan kimi zaman cinayetleri aydınlatan kimi zaman ise kayıpları bulan Müge Anlı programında 2011 yılından bu yana kayıp olan Güldane Biçer’i arayan yakınları başvurdu. 10 yıldır kayıp olan kadının üç çocuğu bulunduğu biliniyordu.

17 Eylül 2011 tarihinden bu yana kayıp olan Güldane Biçer’in evli olduğu yıllarda eşinden şiddet gördüğünden dolayı ailesinin yanına gittiği ve Biçer’in eski eşi olan Osman Biçer’in bir arkadaşına yalan ifade vermesini istediği konuşuldu.

Güldane Biçer bulundu mu?

Güldane Biçer’İn eski eşi, Osman Biçer Güldane Biçer’İ öldürdüğünü ve ardından kayıp başvurusunda bulunduğunu, Büyükçekmece’de göl kenarında bir yere gömdüğünü itiraf etti. Karağaç bölgesinde arama yapan emniyet ekipleri Biçer’e ait olduğu tahmin edilen kemik ve kıyafet parçaları buldu. Eşinin katili olan Osman Biçer tutuklanarak cezaevine götürüldü.