Müge Anlı Güldane Biçer bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında her hafta yeni konukların hayat hikayesine ve sıkıntılarına değinmeye devam ediyor. Uzun yıllardır çözülemeyen olayları gün yüzüne çıkaran programda yeni konusu ile gündeme geldi. Faili meçhul cinayetleri konu alan ve aydınlatmaya çalışan araştırmacı- gazeteci Müge Anlı karısını 10 yıldır arayan Osman Biçer yayına katılarak eşinin bulunmasını istedi.

Güldane Biçer bulundu mu?

Canlı yayına katılan’in ablası (Melek Kurt) ablasının Osman Biçer ’den sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Osman Biçer ortaya atılan iddiaları yalanladı. 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer 3 çocuk annesi.

19 Şubat tarihinden bu yana Güldane Biçer hakkında araştırma devam ediyor. Güldane Biçer henüz bulunamasa da Müge Anlı ve ekibi araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor.