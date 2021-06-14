İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Müge Anlı Cesur Bölükbaşı kimdir, bulundu mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olan Cesur Bölükbaşı konuşuldu. Peki Cesur Bölükbaşı kimdir, yeri bulundu mu? İşte detaylar…

14 Haziran 2021 Pazartesi 21:30
Müge Anlı Cesur Bölükbaşı kimdir, bulundu mu?
Takip Et:

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyenlerle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının her bölümünde kayıp olan Cesur Bölükbaşı konuşuldu. Bölükbaşı’nın nerede olduğu ve yerinin tespit edilip edilmediği halen belirsizliğini koruyor.

Eşi ile sürekli kavga eden ve ondan sık sık dayak yediği iddia edilen Cesur Bölükbaşı’dan bir haftadır haber alınamaması üzerine akrabaları canlı telefon bağlantıları ile Müge Anlı’ya katılarak açıklamalar yapmıştı. Cesur Bölükbaşı’nın görümcesi olan Sevilay Hanım, Bölükbaşı’nın kendisine Türkmenistan’a gideceğini ifade ettiği ve orada 5 yıl orda kalacağını söylediğini vurguladı. Programın sunucusu Müge Anlı ve Cesur Bey’in eşi olan Sevda Bölükbaşı, Sevilay Hanım’ın Cesur Bey ile intenet ile tanıştıklarını söylemesi üzerine sinirlerine hakim olamadı ve Sevilay Hanım’a tepki gösterdi.


Son Güncelleme: 14.06.2021 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVMüge Anlı Ile Tatlı SertCesur Bölükbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?
Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?
Geçmiş namazlar nasıl kılınır? Geçmiş namazların kazası nedir?
Geçmiş namazlar nasıl kılınır? Geçmiş namazların kazası nedir?
Teravih namazı nasıl kılınır?
Teravih namazı nasıl kılınır?

Popüler Haberler

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Yanak estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Evde vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Aylin Aras kimdir?
TJK 15 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan hakkında bilgiler
Devletten evlenecek çiftlere 2 ayrı destek var! 24 maaş evlilik ödeneği, 11 bin 32 liraya varan çeyiz hesabı katkısı
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2021
Acil nakit ihtiyacı olanları rahatlatacak kampanya! Ayda sadece 380 TL geri ödeme yapılıyor!
Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğü kaç para? Elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
The Impossible ‘Kıyamet Günü’ film konusu nedir? Kıyamet Günü film incelemesi
Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
AGİ desteği kimlere verilir, asgari geçim indirimi kimleri kapsar? 2021
Okullarda 2. dönem karneleri ne zaman verilecek?
15 Haziran 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
TRT 1 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 dizi, film ve programları
15 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında neler var?
Bugün hangi maçlar var, 15 Haziran 2021 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Hasta kişiler nasıl namaz kılar? Hasta olanlar nasıl ibadetlerini yerine getirebilir? Hasta kişilerin namaz hükmü nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.