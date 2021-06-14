Müge Anlı Cesur Bölükbaşı kimdir, bulundu mu?

ekranlarında hafta içi her gün izleyenlerle buluşanprogramının her bölümünde kayıp olankonuşuldu. Bölükbaşı’nın nerede olduğu ve yerinin tespit edilip edilmediği halen belirsizliğini koruyor.

Eşi ile sürekli kavga eden ve ondan sık sık dayak yediği iddia edilen Cesur Bölükbaşı’dan bir haftadır haber alınamaması üzerine akrabaları canlı telefon bağlantıları ile Müge Anlı’ya katılarak açıklamalar yapmıştı. Cesur Bölükbaşı’nın görümcesi olan Sevilay Hanım, Bölükbaşı’nın kendisine Türkmenistan’a gideceğini ifade ettiği ve orada 5 yıl orda kalacağını söylediğini vurguladı. Programın sunucusu Müge Anlı ve Cesur Bey’in eşi olan Sevda Bölükbaşı, Sevilay Hanım’ın Cesur Bey ile intenet ile tanıştıklarını söylemesi üzerine sinirlerine hakim olamadı ve Sevilay Hanım’a tepki gösterdi.