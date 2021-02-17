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Müge Anlı Ayşe Altuntaş cinayetinde son durum ne?

Gündüz kuşağı programları arasında bulunan ve sıkı takipçisi olan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında 49 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Altuntaş cinayetinde son durum ne? Ayşe Altuntaş ile ormanlık alanda ilişkiye girdiğini açıklayan Mehmet Taşdelen’in mezar kazdığı iddia edildi. Ayşe Altuntaş cinayetinde son durum ne oldu? İşte detaylar…

17 Şubat 2021 Çarşamba 17:39
Müge Anlı Ayşe Altuntaş cinayetinde son durum ne?
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Müge Anlı’nın ATV ekranlarında gündüz kuşağı ile ekranlara gelen programında 49 gündür kaybolan Ayşe Altuntaş olayı gün yüzüne kavuşturuldu. Ortadan kaybolmasıyla programa konu edilen olayda Ayşe Altuntaş’ın cenazesi ortaya çıktı. Ayşe Altuntaş’ın katili ise programa katılan Mehmet Taşdelen. Program boyunca yapılan iddiaları reddeden Taşdelen sonunda itiraf etti…

Ayşe Altuntaş cinayeti

Müge Anlı'da yeni bir olay iel ekranlara gelen Ayşe Altuntaş olayında Altuntaş'ın öldürülmüş olduğu netlik kaznadı. Programa katılan ve hakkındaki iddiaları reddeden ifadeleriyle de tepkileri üzerine toplayan Mehmet Taşdelen Ayşe Altuntaş ile para karşılığında ilişki yaşadıklarını, daha sonra da Ayşe Altuntaş'ın Taşdemir'i tehdit ettiği iddiasyıla öldürdüğünü itiraf etti. 

İstanbul Emniyetiyle birlikte sürülen çalışmada olayla ilgili araştırmalar yapıldı. Mehmet Taşdelen'in süpheli cevapları sonrasında gözaltına alınma kararı veirldi ve gözaltına alındı. Taşdelen, sorgusunın üçüncü gününde Ayşe Altuntaş'ı kendisinin öldürdüğünü ve nasıl yaptığını itiraf etti.  İfadesindeyse, “ O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm. " sözleriyle cinayeti kendisinin işlediğini açıkladı. Aynı zamanda Taşdelen, vermiş olduğu ifade de " Eşinden boşan benimle evlen, boşanmazsan seni öldürürüm" söylemlerini de öne sürdü.

Ayşe Altuntaş ile ilgili detaylar

Bir yıla yakın süredir ortalarda görünmeyen ve 4 çocuk annesi olan Ayşe Altuntaş en son Eyüpsultan Pirinççi Köyü Çukurtarla’da görülmüştür. Ayşe Altuntaş'ın kaybolması üzerine kızı Fadime Altuntaş, annesine ulaşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı. Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi ise kuzeni Mehmet Taşdelen'di. Birbirinden çelişkili ifadeleri bulunan kuzeni Mehmet Taşdelen kuzeni olan Ayşe Altuntaş ile  para karşılığında birlikte olduklarını öne sürerek beni yoldan çıkardı demiştir. Ve yapılan araştırmalar sonucunda bütün kapılar Mehmet Taşdelen’e çıkıyordu. Sonunda itiraf etti. Cinayeti işlediğini açıkladı. 



Son Güncelleme: 17.02.2021 17:39
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Müge AnlıProgramCinayetSevgilisiİtiraf
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