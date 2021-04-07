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Müge Anlı akülü tekerlekli sandalye başvurusu nasıl yapılır? Müge Anlı tekerlekli sandalye yardımı 2021

Müge Anlı tekerlekli sandalye yardımı gündem oldu. İhtiyaç sahibi birçok engelli vatandaş 2021 Müge Anlı akülü ve tekerlekli sandalye başvurusu nasıl yapılır sorusunu araştırmaya başladı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 02:23
Müge Anlı akülü tekerlekli sandalye başvurusu nasıl yapılır? Müge Anlı tekerlekli sandalye yardımı 2021
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ATV ekranlarının klasiği haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında engelli vatandaşlara yönelik tekerlekli sandalye bağışı konusu gündeme getirildi.

Programda faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları ve birçok konu masaya yatırılıyor. Yıllardır ekranlarda yer alan ve ilgiyle takip edilen programda son olarak engelli vatandaşlara destek vermek adına tekerlekli sandalye bağışı konusu gündeme getirildi. Programın sunucusu Müge Anlı ihtiyacı olan engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği verileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından engelli vatandaşlar nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı.

Müge Anlı tekerlekli sandalye başvuru nereden yapılıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında başlatılan tekerlekli sandalye yardımına programın iletişim adresleri üzerinden bizzat arayarak başvuru yapılıyor.

Müge Anlı iletişim bilgileri ise şu şekildedir;

İhbar hattı: 0530 151 31 51

Başvuru hattı: 0212 354 44 25 – 0212 354 44 26

Canlı yayın hattı: 0212 639 42 63 – 0212 639 50 17

E-Posta: tatlisert@mugeanli.com.tr



Son Güncelleme: 07.04.2021 02:23
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıTekerlekli SandayeBaşvuruATV
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