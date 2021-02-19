Müge Anlı akülü sandalye ve tekerlekli sandalye başvurusu nasıl yapılır?

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te akülü ve tekerlekli sandalye yardımları başlatıldı. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara başvuru yapmaları halinde akülü ve tekerlekli sandalye dağıtılıyor.

Akülü ve tekerlekli sandalye başvuruları nereden yapılıyor?

Müge Anlı programın bugünkü bölümünde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü ve tekerlekli sandalye verileceğini açıkladı. Programda yapılan bu yardımın hayır sever iş adamları tarafından karşılandığı öğrenildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların başvurularını iletişim adresi üzerinden yapabileceklerini duyuruldu.

Söz konusu iletişim adresi üzerinden bağış yapmak isteyen kişilerin de ulaşması çağrısı yapıldı. Müge Anlı iletişim adresi aşağıdaki yer almaktadır;

7/24 İhbar hattı : 0530 151 31 51

Başvuru için: 0212 354 44 25 - 0212 639 50 17

E-posta: tatlisert@mugeanli.com.tr