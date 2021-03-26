Müdür yardımcısı evinde ölü bulundu

Bodrum'da faaliyette olan Öğretmenevinde müdür yardımcılığı görevini yürüten 62 yaşındaki Feyzullah Varol'dan haber alamayan yakınları Varol'u cep telefonundan aradı.

Varol'un kaldığı lojmanın kapısının önündne içeride Varol'un içeride çalan telefonun sesini duyan yetkililer, kapıyı zorlayarak içeriye girdi ve Müdür yardımcısını yerde hareketsiz şekilde yatar vaziyette buldu.

Yetkililer durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdir lojmana gelen ekipler yaptıkları incelemede Varol'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Varol'un odasında ise çok miktarda ilaç olduğu bildirildi.

İlaç içerek yaşamına son verdiği tahmin edilen Feyzullah Varol'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.