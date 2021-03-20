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Müdür Yardımcısı EKYS'de kopya çekerken yakalandı

Ankara'da bir okulda müdür yardımcısı olarak çalışan ve geçtiğimiz hafta sonu yapılan EKYS müdürlük sınavına giren kişi, sınav esnasında gözetmenler tarafından kopya çekerken yakalandı.

20 Mart 2021 Cumartesi 10:37
Müdür Yardımcısı EKYS'de kopya çekerken yakalandı
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Olay geçtiğimiz hafta sonu (14 Mart 2021) ülke genelinde yapılan EKYS sınavında yaşandı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara yönetici olarak atanabilmek için adayların girdiği MEB EKYS sınavı geçtiğimiz Pazar bir çok il ve ilçe merkezinde yapıldı.

Ankara bir devlet okulunda sınava giren ve Sincan ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcılığı yaptığı öğrenilen A.B isimli kişi EKYS sınavında gözetmenler tarafından kopya çekerken yakalandı. Olayı polise intikal etmesiyle birlikte ekipler hemen A.B'yi gözaltına aldı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bu olay üzerinde soruşturma başlattı.

CEP TELEFONUNU İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLEMİŞ

Müdür yardımcısı A.B sınava gireceği salona cep telefonunu iç çamaşırına saklayarak soktuğu, whatsapp grubu kurduğunu ve bu gruba eşinin, kardeşini ve kardeşinin eşini eklediğini anlattı. A.B sınav esnasında soruların resmini çekip, whatsapp grubuna attığını, telefonun sesini kısmayı unutunda gelen mesajların sesini gözetmenin fark ettiğini açıkladı.

 

 

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 10:37
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKopyaEkys Kopya
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