Mucize kurtuluş! Kontrolünü kaybederek direğe ok gibi saplandı

İstanbul Mahmutbey yolunda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Sürücü Ergin G. İle yanında bulunan 2 kişinin içerisinde olan otomobil seyir halindeyken bir anda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle araç aydınlatma direğine çarptı. Ok gibi aydınlatma direğine saptanan araçta bulunan 2 kişi kendi imkânları ile araçtan çıkarken şoföre araçta sıkışıp kaldı. Hurdaya dönen arabada sıkışan Ergin G. Bir süre kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ile araç sürücüsü Ergin G. Araç içerisinden çıkartıldı. Çıkama çalışmalarında herkes seferber olurken kurtarılan Ergin G. Hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yarılını durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sebebiyle sıkıntı yaşanan trafikte kaza aracının çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.