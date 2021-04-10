İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Mucize kurtuluş! Kontrolünü kaybederek direğe ok gibi saplandı

İstanbul Mahmutbey yolunda kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki direğe ok gibi saplandı. Araçta sıkışan sürücü, bir süre kurtarılmayı bekledi.

10 Nisan 2021 Cumartesi 00:27
Mucize kurtuluş! Kontrolünü kaybederek direğe ok gibi saplandı
Takip Et:

İstanbul Mahmutbey yolunda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Sürücü Ergin G. İle yanında bulunan 2 kişinin içerisinde olan otomobil seyir halindeyken bir anda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle araç aydınlatma direğine çarptı. Ok gibi aydınlatma direğine saptanan araçta bulunan 2 kişi kendi imkânları ile araçtan çıkarken şoföre araçta sıkışıp kaldı. Hurdaya dönen arabada sıkışan Ergin G. Bir süre kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları ile araç sürücüsü Ergin G. Araç içerisinden çıkartıldı. Çıkama çalışmalarında herkes seferber olurken kurtarılan Ergin G. Hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yarılını durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza sebebiyle sıkıntı yaşanan trafikte kaza aracının çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 00:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KazaIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?
Bu sene kaç saat oruç tutacağız? En kısa, en uzun oruç tutular şehirler neresi?
Bu sene kaç saat oruç tutacağız? En kısa, en uzun oruç tutular şehirler neresi?
Dilan Koç kimdir? Dilan Koç'u tehdit edenler kim, neden tehdit ediyorlar?
Dilan Koç kimdir? Dilan Koç'u tehdit edenler kim, neden tehdit ediyorlar?
İftardan sonra sünnet olan okunacak dualar!
İftardan sonra sünnet olan okunacak dualar!
2021 Oruç fidyesi nedir, ne kadar, kimlere verilir?
2021 Oruç fidyesi nedir, ne kadar, kimlere verilir?
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları
Lojman evleri kimlere verilir? Kimler lojmanlarda oturabilir? 2021 Lojmanda oturma şartları

Popüler Haberler

Sürü yöneticisi sertifikası nasıl alınır? 2021 çoban desteği kimler alabilir?
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?
Altın ne kadar oldu? 10 Nisan 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 10 Nisan 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Nisan 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 10 Nisan 2021 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Nisan 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
10 Nisan 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Nisan 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Nisan 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Nisan 2021 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Nisan 2021 Cumartesi
Gelir vergisi ne zaman ödenir? 2021 Kimler gelir vergisi mükellefidir?
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın hayatı!
Kırmızı Oda dizisi Nihal kimdir? Esra Ronabar kimdir, nereli yaşı kaç?
İbo Show Fatih Ürek kimdir, nereli? Fatih Ürek kaç yaşında, evli mi? Fatih Ürek'in gerçek adı nedir?
TJK 29 Mart 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Akıncı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Akıncı dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Star TV canlı yayın akışı 10 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akrep dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.