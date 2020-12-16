Mucize bebek Ayda'ya 4. yaş günü sürprizi

İzmir Seferhisar'da 30 Ekim'de meydana gelen ve büyük bir faciaya neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı enkazı altından mucize bir şekilde kurtarılan Ayda bebek bugün 4. Yaş gününü kutladı. Kutlama için Bonova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam odasında sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.Doğum günü kutlaması öncesinde makam odası balonlar ile süslendi Ayda bebek için özel doğum günü pastası yaptırıldı ve kutlama için gelen Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin, İduğ tarafından karşılandı. Doğum günü pastası hep birlikte kesildi. Ayda ve ağabeyine hediyeler verildi.

Ayda, büyüyünce' Öğretmen' olmak istiyor

Bonova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Ayda için düzenlediği doğum günü kutlamasında Ayda’nın sevdiği çizgi film kostümü hediye edilirken Ayda'nın ağabeyi Atakan'a da Sakarya'da yaşayan bir çocuk tarafından gönderilen kumbara verildi. Ayda kutlama karşısında oldukça mutlu olurken ileride ne olacaksın sorusuna ‘Öğretmen’ diye cevap verdi.

'Ayda ve ailesi İzmir'e emanet'

Ayda ve ailesinin yaşana korkunç deprem sonrasında İzmir'e emanet olduğunu söyleyen Başkan İduğ, Gezgin ailesinin bundan sonra hep yanında olacaklarını söyledi.

'İsterdik ki annesi de burada olsun'

Doğum günü kutlamasına katılan amca Onur Gezgin ise yaşadıkları bu süreçte bu korkunç olay sonrasında tüm Türkiye’den desteklerin eksik olmadığını ama Ayda’nın annesi olmadan yeni yaşına girmesinin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade etti. Ayda’nın her şeyi olduğunu ancak annesinin olmadığını artık söylerken annesinin ara ara soran minik Ayda’nın annesi dışında bir eksiği olmadığını dike getirdi.

