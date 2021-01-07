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Muayeneye gelmeyen hasta, genç hekime hayat verdi

İstanbul yaşamına devam eden 26 yaşındaki Dr. Kübra Akay, intörn hekim olarak görev yaptığı esnada tedavisine gelmeyen bir hastanın sayesinde tiroid kanseri olduğunu öğrendi. Prof. Dr. Fatih Kılıçlı'nın muayenesinden sonra tümörün erken evrede fark edilmesi sayesinde mucize eseri sağlığına kavuştu.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:05
Muayeneye gelmeyen hasta, genç hekime hayat verdi
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Doktor randevusuna gelmeyen hasta, genç hekimin hayatını kurtardı. Tıp fakültesinden mezun olmasının ardından üniversitenin hastanesinde intön hekim olarak görev almaya başlayan Dr. Kübra Akay, mucize eseri sağlığına kavuştu. Genç hekim, hastanın gelmemesinden dolayı boşlukta birlikte çalıştığı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı tarafınca muayene tabii tutuldu. Tiroid muayenesi sırasında Dr. Akay'ın kanser olmasından şüphe edildi. Yapılan biyopsi sonrasında tiroid kanseri hastalığı olduğu görülen genç doktor, ameliyat sonrasında erken zamanda sağlığına kavuştu.

"1.5 santimlik tümör erken evrede çıkartıldı"

Hiçbir şikayetinin olmadığını ve hastalığının gizlice ilerlediğini dile getiren Dr. Kübra Akay, "Tümör bir bası yaptığında ya da dışarıdan fark edildiğinde bir şikâyet haline geliyor. Benim hastalığım sinsi şekilde ilerlemişti. Tiroid kanseri olduğumu öğrendiğimde ve sonrasında bile bir rüyanın içerisinde olduğumu düşündüm. Yaşadığım her şey şaka gibi geliyordu. Çünkü o sırada Tıpta Uzmanlık Sınavı'na hazırlanıyordum. Amacım hayallerim tamamen farklıydı. Kanser fikrini kabullenmem çok zaman aldı. Tiroid kanseri öldüren bir kanser olmasa da onun psikolojisi beni çok kötü etkiledi. Hastalığım teşhis edildiğinde tümör 1.5 santimdi. Yılanın başını baştan ezdik diyorum. Hasta saatinde gelseydi benim hastalığım ilerlemiş olacaktı" ifadelerini kullandı.

"Kanser süreci beni çok etkiledi"

Pratisyen hekim olarak Edine’de göreve başladığını belirten Dr. Akay, psikiyatrist olmayı dilediğini ve bunun nedeninse şu sözlerle belirtti; "TUS'a hazırlanıyorum. Amacım psikiyatride uzmanlaşmak. Çünkü kanser süreci beni çok etkiledi. Kanser hastalarının psikolojileri adına destek olmak istiyorum."

"Tiroid nodülü olmasa bile 3-4 yılda bir muayene olun"

Tiroid kanseri teşhisi esnasında tesadüflere oldukça sık rastlanıldığını aktaran Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı ise "Bize birçok hasta diyabet şikayetiyle gelebiliyor ya da farklı şikayetleri oluyor. Bir nodül görüyoruz ve şüpheli durumda biyopsi yapıp kanser teşhisini öyle koyuyoruz. Bu nedenle tiroid hastalığı, tiroid kanseri şüphesi olan daha önce radyasyona maruz kalan hastalarda bu tiroid nodülleri daha fazla görülebiliyor ama hastalık hiçbir belirti vermeyebilir. O nedenle hekim muayenesi ve ultrasonografi ile değerlendirmek gerekiyor. Hiç tiroid nodülü olmayan hastanın 3-4 yılda bir, tiroid nodülü olan hastanın ise 6 ay ya da 1 yıl içinde nodül takibini yaptırması gerekiyor. Gebelik düşünen hastalarımızın kafasında bazı soru işaretleri oluyor. Bu tiroid ameliyatları gebeliğe engel değil. İlacı doğru dozda kullandığımızda gebelik ve öncesi dönemde hasta sorun yaşamayacaktır.” Açıklamalarına yer verdi.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
MuayeneDoktorTiroidHekim
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