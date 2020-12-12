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Muamelat ne demek, kelime anlamı nedir, hangi dilde bir kelimedir?

Muamelat ne demek, kelime anlamı nedir ve hangi dilde bir kelimedir soruları son günlerde en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Muamelat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir.

12 Aralık 2020 Cumartesi 18:17
Muamelat ne demek, kelime anlamı nedir, hangi dilde bir kelimedir?
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Muamelat Arapça kökenli bir kelime olup TDK’ya göre iki anlamda kullanılır. İlk olarak işlemler, ikinci olarak ise davranışlar kelimesi olarak ifade edilir.

Muamelat dini bir terimdir. Muamele kelimesinin çoğul hali olarak bilinir. Muameleler, insanların işlerine yönelik amelleridir. İslam dininde fiili ibadetlere göre verilen hükümlerin yanı sıra insanların birbiri arasında veya toplumların birbiri arasında olan hukuki, idari ve mali gibi beşeri konuları düzenleyen terimdir.

Muamele kelimesinin çoğul hali olan muamelat kelimesi Kuran-ı Kerim’de ve sünnette yer alan hükümlerde de vardır. .Bu hükümler üç grupta toplanır. Bu gruplar İnanç hükümleri, ahlaki hükümler ve ameli hükümlerdir.

Bunun yanı sıra muamelat aile hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, kaza hükümleri ile devletler hukuku, iktisat ve mafiye hukukunda da yer alır.



Son Güncelleme: 12.12.2020 18:17
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Anahtar Kelimeler:
MuamelatKelimeAnlam
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