MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 4 Nisan tarihinde yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrası tercih işlemleri araştırılıyor. MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman erişime açılıyor?
MSÜ, askeri öğrenci adaylarına özel tercihlerle ilgili duyuruda bulundu. 2021 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri
adresinden
MSÜ tercih sonuçları
ÖSYM Başkanlığı tarafından 4 Nisan tarihinde düzenlenen MSÜ sınavına başvuruda bulunan, sınav ücretini ödeyen ve 2021-YKS başvurusu yapan herkes tercih yapabilir.
Adaylar tercih işlemlerini 19 Mayısıs günü saat 23:59’a kadar tamamlayabilir. Belirtilen sürede tercihte bulunmayan adaylar 2. Seçim Aşamalarına çağırılmamaktadır.Okul türüne göre belirlenmiş taban puanlar ve adayların ilgili MSÜ puan türündeki sıralamalarına göre 2. Seçim Aşamasına çağırılma bilgilendirilmesi
adresindenyapılır. Sınav çağırıları da aynı adresten yapılır.
Sınava çağırılan kişiler, sınav başvurusu sırasında belirtmiş oldukları cep telefonu numarasından bilgilendirilir. Bu sebeple adayların iletişim bilgilerinin doğruluğu önemlidir.
Tercih sonuçları tarihi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri başladı. Başvuru tercihlerinin sonlanmasının ardından tercih sonuçları açıklanacaktır. Kesin tarih belirtilmemiştir.