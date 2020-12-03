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MSB TSK Kara, Deniz, Hava muvazzaf subay alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar nedir?

Milli Savunma Bakanlığı, TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne başvurmak isteyen ve subay olmak isteyen pek çok Türk genci vardır ve bunların arasında ne yapacaklarını, başvurmak için atmaları gereken adımları vs. bilmeyen adaylar bulunmaktadır. Yapmaları gerekenleri ve başvuru şartlarını haberimizin içeriğinde adım adım gösterdik.

03 Aralık 2020 Perşembe 23:45
MSB TSK Kara, Deniz, Hava muvazzaf subay alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar nedir?
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MSB, Muvazzaf Subay Alımı Başvuruları Nasıldır? TSK Kara, Deniz, Hava Subay Alımı İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

Yapılacak olan subay alımı ile ilgili geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada başvuru sürecinin başladığı duyuruldu. Belirlenen boş kontenjanların doğrultusunda kara, deniz ve hava kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı için subay alımı başlayacaktır. Peki bu başvurular nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Subay olma hayaline sahip olan pek çok Türk genci vardır. MSB’den subay alımları ile ilgili yapılan açıklama doğrultusunda başvuru şartlarının neler olduğu ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak edildi. Bilindiği üzere subay olabilmenin 2 farklı yöntemi vardır. Birincisi askeri lise sınavlarına girmektir. İkincisi ise lisans eğitimi ve lisans mezunu olarak subaylık sınavlarına başvurarak subay olmaktır. Muvazzaf subay nasıl olunur? 2020 yılı subay olma şartları nedir? Net maaşları nedir, ne kadardır? Nasıl asker olunur? Kadın subay olmanın şartları nelerdir? Gibi sorulara devlet destekli yanıt gelmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı için muvazzaf subay alımı gerçekleştirilecektir. MSB subay alımı başvuruları 10 Aralık tarihine kadar devam edecektir.

MSB tarafından TSK adına yapılacak dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini için başvuru şartları ve başvuru tarihleri belirlendi. Başvuruda bulunabilmek için en az dört yıllık fakülte mezunu veya yüksekokul mezunu olan ve kılavuzda açıklanan şartları sağlayan herkes istihdam edilebilecektir.

Eğitimi Tamamlayan Öğrencilere Teğmen Rütbesi

Muvazzaf subay adaylarından, seçim için gerekli olan tüm aşamaları geçmeleriyle birlikte başarı sıralaması yapılacak ve ardından yapılacak olan tercihler esasına göre kontenjana gşrmeye hak kazananlar “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi”ne tabi tutulacaklardır. Bu eğitimden de başarıyla ayrılanlar “teğmen” rütbesi ile istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kurslara gideceklerdir. Bahsi geçen kursu da başarı ile bitirenler yerleştirildeki Kuvvet Komutanlığı’nda uygun olan kadrolara atanacaklar ve göreve başlayacaklardır. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda kontenjana girmeye hak kazanan adaylar yürürlükteki mevzuat esaslarına göre eğitim planına alınırlar.

Başvuru şartları içerisinde başlıca şunlar bulunmaktadır:

  1. 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
  1. Lisans düzeyindeki mezun adaylar için 27 yaşından büyük olmayan adaylar (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar)
  2. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olan adaylar)
  1. Yurt içinde en az 4 yıl ve daha fazla süreli fakülte/ yüksekokullarda yer alan Tablo(1-3)’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar ( eş değer programlar dikkate alınmayacaktır.)
  2. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylardan, mezun oldukları programın Tablo(1-3)’de gösterilen kaynak okul programı ile denkliği YÖK tarafından belge ile onaylanmış olanlar (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “eğitim bilgileri” kısmının altında bulunan ‘eğitim bilgisi ekle' butonuna tıklayarak önlerine açılan penceredeki bilgileri uygun şekilde girecek, bunun ardından ‘ekle' düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, ardından “eğitim bilgileri” alanında bulunan kısımdan ‘diploma/denklik belgesi yükle' butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, adı geçen belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
  3. Tablo(1-3)’de yer alan sınıflara başvuracak adaylardan; 2019 veya 2020 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) sonucunda KPSS P3 lisans puanı en az 60 olanlar( her iki sende de sınava katılmış olan adayların en yüksek puanı baz alınacaktır. 2018 yılı ve öncesindeki KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)


Son Güncelleme: 03.12.2020 23:45
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Anahtar Kelimeler:
TSKMsbKara KuvvetleriDeniz KuvvetleriHava KuvvetleriSubaylık
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