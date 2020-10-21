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MSB TSK 2020 sözleşmeli er alım başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli Er olarak hizmet etmek isteyen vatandaşlarımız başvuru koşullarının ne olduğunu merak etmektedir. Sözleşmeli Er olmak isteyenler için gerekli olan koşullar nelerdir? Milli Savunma Bakanlığının yapmış olduğu açıklama nedir?

21 Ekim 2020 Çarşamba 17:42
MSB TSK 2020 sözleşmeli er alım başvuru şartları
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Güncel ilanlar MSB personel tedarik sayfasında yayınlanır. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fizik Yeterlilik Testi ve Mülakat yapılır, yazılı sınav yoktur.

İlk başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr ​​adresinden alınabilir. Kara Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine işe alım, 15 Eylül - 26 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Eğitim Merkezi Komutanlığı ve MEBS Mamak / ANKARA Eğitim Merkezi'nde.

Sözleşmeli Er Alım Başvuru Şartları

  1. Askerlik görevini astsubay ve asker olarak tamamlayanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre (Ocak ayı sonrası doğanlar) başvurunun yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak.
  2. Askerliğe başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 20 yaşın üzerinde ve 25 yaşın altında iseniz (01 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2000 doğumlular) ve diğer başvuru şartları varsa, bu kılavuzu dikkatle okuyarak Sözleşmeli erbaş ve erliğe başvurabilir. (4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kökenine bakılmaksızın ihraç edilmemiş olmak,

(5) daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri uzman veya uzman çavuş, sözleşmeli subay veya özel üye olarak istihdam edilmemiş olması,

(6) İnsanları kamu haklarını kullanma imkânından mahrum etmemek,

(7) Cezaları ertelenmiş, altenatif cezalardan biri haline getirilmiş,

Genel veya özel af kanunları kapsamına girse veya ilanlarının askıya alınmasına karar verilmiş olsa bile;

(a) Devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmaya çalışmak, Türk halkını, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devlet kurumları tarafından zimmete para geçirme, aşağılama, gasp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalancı tanıklık, yalancı şahitlik, suçluları vb. uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, hapis, fuhuş, doğal olmayan yasal, hileli iflas ve kaçakçılık, hileli müzayedeler, devlet adamlarının ifşası gibi,

(b)Firar suçları, bir üst veya üsse fiili saldırı, itaatsizlik, hakaret, direniş, yaramazlık ve isyan konusunda ısrar


(c) . 22 Mayısıs 1930 tarih ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunun 148. Maddesinde bulunulan herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması,

(8) İhmalden doğan suçlar hariç olmak üzere, fiilden dolayı bir ay veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak,

(9) Devletin veya terör örgütlerinin milli güvenliğine aykırı hareket etmek üzere Milli Güvenlik Kurulu tarafından tanımlanan yapı, birim veya gruplarla üyelik, bağlantı veya bağlantı eksikliği,

(10) Terör örgütleriyle iş birliği yapmaz, bu kuruluşlara yardım etmez, bu örgütleri desteklemek için kamu kaynaklarını ve fonlarını kullanmaz veya kullanmaz, bu kuruluşları tanıtmaz,

(11) Askerlik görevindeyken başvuranlar için Birlik Komutanlarından Yeterlilik Belgesi (Ek-2) aldıktan sonra

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler dahilinde olmalıdır (Ek 3) (Sözleşmeli adaylar için üst ağırlık limiti tabloda bulunan üst limitten 10 kg fazla olabilir),

(13) Sözleşmeli ve rütbeli subayların sağlık yönünden Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Yönetmeliğinde belirtilen şartların yerine getirilmesi,

(14) Eğitimin kendi adına tamamlanması veya herhangi bir kurum veya kuruluşa hizmet veya ücret sağlama yükümlülüğü olmaması.

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 17:49
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Anahtar Kelimeler:
MsbErbaş
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