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MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları nedir? Pertemin KKK sözleşmeli er alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Herkes tarafından merakla beklenen er alımı kılavuzu yayımlandı! Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde alınan er alımı şartları belli oldu. Personel alımında başvuru şartları neler?

22 Aralık 2020 Salı 01:29
MSB sözleşmeli er alımı başvuru şartları nedir? Pertemin KKK sözleşmeli er alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
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Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleşecek olan sözleşmeli Er alımı ilan ve başvuru kılavuzu yayımlandı. Aylardır bu ilanı bekleyen vatandaşlar için ilk adım başvurularını yapmak olacak. Millî Savunma Bakanlığının Personel Alımı duyurusuna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına en az ilköğretim mezunu adaylar arasından Sözleşmeli Er alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli Er Alımı Hakkında merak edilen her şey;

 Adaylar başvuruya 21 Aralık 2020 tarihi ile başladı. Başvurunun kılavuzunda ise (Ek-1) olarak gösterilen esaslar için çevrimiçi(online) olacaktır. Sözleşmeli Er olabilmek için kimlerin başvuru yapabileceği için ilk önce askerlik hizmetlerini erbaş ya da er olarak bitirmiş olan, 25 yaşını bitirmemiş olanlar, askerlik hizmetine hiç başlamamış veya askerlik hizmetini bitirmemiş bireyler, 20 aşından gün almış veya 25 yaşını bitirmiş olan vatandaşların Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe başvuruda bulunmasında sakınca yoktur.

Sözleşmeli Er Alımında genel şartlar nelerdir?

İlk olarak Türk vatandaşı ve erkek olmak şartıyla daha sonra Askeri okullardan ya da TSK’dan hangi sebebi olursa olsun ilişkisi kesilmemiş olmak, Daha önce Subay, astsubay yada uzman, erbaş jandarma gibi mesleklerde olmamak, kamusal haklardan mahrum bırakılmamış olmak, herhangi bir suça karışmamış olmak, taksirli suç haricinde herhangi bir suçtan bir veya birden fazla hapis cezasına çarptırılmayan, terör örgütleriyle herhangi bir iletişimi, irtibatı bulunmamak, devlete karşı örgütlerle propaganda yapmamış olmak, boy kilo tablosunda  belirtilen hususlar içerisinde bulunmak gibi vs. şartlara uyuluyorsa  vatandaşın başvuru yapmasında sakınca yoktur.

Ayrıca askerlik hizmetine devam eden bireyler askerlik görevinin 3 ayını tamamladığı sürece Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak gereklidir.

Diğer taraftan ise Sözleşmeli Erlerin maaşları hakkında merak edilen sorulara yönelik dikkat edilmesi gereken husus sözleşmeli erlerin çalıştıkları, görev aldıkları yere göre farklı maaş almalarıdır.  Genel olarak güncel maaşları ise 3500 ila 5000 TL arasında değişmektedir. Sözleşmeli erler başvurularını tamamladıktan sonra ön sözleşme yapıldıktan sonra askeri eğitime alınır. Başarılı olan askerlere komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak suretiyle en az üç yıllık sözleşme yapılır. Dikkat edilecek diğer bir husus ise Sözleşmeli erbaş ve erler sözleşme süreleri bitmeden tek taraflı olarak feshedemezler.  İşe başladıktan sonra 4 yıllarını tamamlarlarsa erler tazminatlarını alıp ayrılabilirler.



Son Güncelleme: 22.12.2020 01:29
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Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli ErMilli Savunma Bakanlığı
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