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MSB Sözleşmeli Bilişim Personeli başvurusunun sonuç listesi duyuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi sözlü sınava girmeye uygun olanların bir listesi de dahil olmak üzere 66 sözleşmeli personeli işe alacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan kişilerin listesi Personel Temin Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:55
MSB Sözleşmeli Bilişim Personeli başvurusunun sonuç listesi duyuruldu!
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Milli Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Daire Başkanlığı'na (ANKARA) istihdam edilecek 66 sözleşmeli bilişim personeli alınacağına ilişkin duyuru sonuçlarına ilişkin sözlü sınavı (ANADOLU / (TANDOĞAN) / ANKARA) kazanan adayların mülakatı düzenlenecek.

Sözlü Sınav Şekli ve Konuları Nelerdir?

  • Sözlü sınav olarak düzenlenecektir.
  • Sınavda adayların kimlik tespiti için fotoğraflı ve onaylı  nüfus cüzdanı / T.C. kimlik, ehliyet veya pasaport) sahip olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde adaylar sınava girmeyecektir.
  • Sözlü sınav konuları, temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konuları ile pozisyona göre genel ve özel koşullarda belirtilen tüm konulardır.
  • Adayın özel koşullarında belirtilen bilgi, deneyim ve deneyimi ölçmek için sorular sorulacaktır.
  • Adayların bilgisayarda ilgili deneyim ve bilgi gereksinimlerini uygulamaları istenebilir.
  • Milli Savunma Bakanlığı sonuç ilan ve sözlü sınav tarihlerini değiştirme hakkına sahip olduğundan, adayların https://personeltemin.msb.gov.tr ​​intenet sitesini ziyaret etmeleri gerekir.

Sınav yeri ve sınavın değerlendirilmesi

  • Sözlü sınav 100 (yüz) veya daha fazla tam puan alacaktır.
  • Sözlü sınavda 70 puan (yetmiş puan) ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır.
  • Sınav, kazananlar arasında en yüksek puanla başlarsa, sınavın başarı sırasını belirleyecektir.

Milli Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı'nda görev yapan 66 sözleşmeli personelin sözlü mülakatı 17-18 Mart 2021 tarihleri ​​arasında MSB Eğitim Merkezi'nde (ANADOLU (TANDOĞAN) / ANKARA) yapılacak.

Sözleşmeli bilişim personel temini sözlü sınavına girmeye hak kazanan kişilerin listesine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://pertemin.msb.gov.tr/Sonuc/2021SozBilUzm/Sonuc.aspx

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıSözleşmeliBilişimPersonel
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