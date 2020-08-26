MSB sivil memur nedir? MSB sivil memur nasıl olunur, şartları neler?

Sivil Memur Nedir?

Jandarma komutanlığı, kuvvet komutanlığı ve sahil güvenlik akademilerinde çalışan ve asker olmayan memurlara sivil memur denmektedir. Sivil memurlar askeriye içerisinde çalışmaktadır ve diğer memurların işlerini yürütmektedir. Diğer memurlarla aralarındaki fark daha çok hakları ve birçok avantaja sahip olmalarıdır.

Sivil memurlar Milli Savunma Bakanlığı bünyesi altında çalışmaktadır ve istisnai ile sözleşmeli olarak iki grupta çalışabilirler. Sivil memurlar genellikle atandıkları yerlerde emekli olana kadar çalışırlar. Tabi bazı istisna durumlar olabilmektedir. Atanma şartlarını sağlayarak boş bir kadroya atabilirler.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı her yıl sivil memur almaktadır. Sivil memurlar, subaylarla aynı haklara sahip olabilmektedir. Askeri lojmanlarda kalabilir ve özel eğitim merkezlerinden yararlanabilirler. Fakat orduevlerine giremezler. Misafir evlerinde de kendileri kalabilir, aileleri faydalanamaz.

Sivil memurların çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. Görev yaptıkları birlik ya da bölümün mesai saatlerine göre çalışma tempoları artabilir ve daha fazla çalışabilirler. Ancak genellikle sivil memurların çalışma saatleri rahattır.

Sivil Memur Nasıl Olunur?

Sivil memur olmak isteyen adayların ortaokul, lise, lisans ya da lisansüstü eğitim alması gerekmektedir. Diğer memurların girdiği KPSS’ye girmelidir. KPSS puanına göre atamalar gerçekleştirilmektedir. KPSS şartı aranmaktadır.

Kuvvet Komutanlığı resmi intenet sayfası üzerinden başvurular yapılmaktadır. Başvurular tamamlandıktan sonra şartları sağlayan adaylar mülakata davet edilir ve mülakattan da geçen adaylar sağlık kontrolünden geçmektedir. Sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra sorun olmayan adayların güvenlik ve arşiv soruşturması tamamlanır ve olumlu sonuçlandıktan sonra atama işlemi gerçekleştirilir.