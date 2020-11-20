MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nden önemli açıklama!

Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre pandemi ile mücadele bünyesinde, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevklerinin ertelendiği ifade edildi. Yazılı açıklamada ertelenen sevklerin 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edileceği belirtildi. Yazılı açıklamanın sonunda ise “Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir” ifadelerine yer verildi.