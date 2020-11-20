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MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nden önemli açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan son dakika açıklamasında 23-25 Kasım'da sevke tabi yükümlülerin sevklerinin 22-24 Kasım'da gerçekleştirileceği ifade edildi...

20 Kasım 2020 Cuma 21:14
MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nden önemli açıklama!
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Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre pandemi ile mücadele bünyesinde, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevklerinin ertelendiği ifade edildi. Yazılı açıklamada ertelenen sevklerin 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edileceği belirtildi. Yazılı açıklamanın sonunda ise “Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir” ifadelerine yer verildi.



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:14
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Anahtar Kelimeler:
MsbMilli Savunma BakanlığıAskerlik
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