MSB ASAL 2000/4 Celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? E-devlet askerlik yerleri sorgulama

MSB ASAL, Kasım 2020'de sınıflandırma dönemine ilişkin bir duyuru yayınladı. 2000/4 celbinde askere alınacak vatandaşlar, askerlik hizmetlerini yerine getirmek için tarihi incelemeye başladılar. Askerlik hizmetinin bulunduğu yerin detayları merakla araştırıldı, bu zaten çok net. Peki 2000/4 askerlik hizmeti yeri ne zaman ilan edilecek? Kasım 2020 celpinin askerlik yeri ne zaman belirlenecek?

2000/4 askerlik hizmeti yeri ne zaman belirlenecek? Savunma Bakanlığı Askeri İşe Alım Genel İdaresi (MSB ASAL) Kasım için mahkeme celbini açıkladı. Yedek subay adayları, yedek subay adayları ve askere alınanların durumları netleşmeye başladı.

Bakanlıktan Yapılan Açıklama

Kasım 2020 sınıflandırma döneminde askere alınan Yedek Subaylar, Yedek Astsubaylar ve Astsubaylar için askerlik hizmeti tercihleri, sınıflandırma ve sevk prosedürleri ile ilgili konular aşağıdaki maddelerde açıklanmaktadır. Sınıflandırma dönemi Kasım 2020 Sınıflandırma listesi; 31 Ağustos 2020'ye kadar yedek subay adayı, yedek astsubay adayı ve subay / özel memur adayı (dahil); askere çağrılanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak başvurusu kabul edilecek olanların erken sevk, askerlik hizmeti ve celp talepleri ile askerlik dışı dövizli / bedelli askerlik hizmetinden çıkartılan kişiler alınacak. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde işe alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar e-Devlet'e veya en yakın askeri şubeye bildirimde bulunarak itiraz ve askerlik hizmetlerini ve celplerini seçmeleri gerekmektedir. Tamamlanmış askerlik hizmeti, test edilmiş olmasına rağmen, mevcut bilgileri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda sınıflandırma sürecine tabi tutulacaktır. Seçim ve sıralama sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde yükümlülere duyurulacaktır. E-devlet aracılığıyla. Sınıflandırılan sorumlu kişiler yeniden sınıflandırılmayacaktır. Zorunlu yedek subay / astsubay adayları için ayrılanlardan, çağrı ve sevk sırasında sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (önceki dönemlerde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde sayılacaklardır. (TSK'nın gerektirdiği sınıflar ve meslekler hariç).

5. Yükümlülükler

a. Önerilen belgelerin alındığı tarihte e-devletten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

b. Soruşturmanın ardından hedef alınan tıp kurumunda "Kovid-19" testi yapacaklar,

c. Pozitif test sonucu olan veya irtibat listesinde bulunan, sevk belgesini test tarihinden sonraki 5 gün içinde almamış ve test sonucu olmayan (test sonucu negatif olsa bile), celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaktır,

ç. Test sonucunda Kovid-19 teşhisi ve şüphesi olmayan kişiler, sevk belgelerini e-devletten alabilecek,

d. Sevk belgesini alanlar birliğe girene kadar Kovid-19 kapsamında devlet kurumlarınca açıklanan tüm tedbirlere uyacak, askeri eğlence, veda vb. Herhangi bir faaliyette bulunmayacak,

e. Sağlık kurumlarında gerekli muayeneleri yaptırmayanlar orduya gönderilmeyecek ve bakaya tabi tutulacak,

f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek için sevk sürecindeki tüm işlemler e-devlet tarafından yapılacak, zorunlu haller haricinde askeri şubelerde işlem yapılmayacaktır.