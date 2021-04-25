MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hake getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşinde bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan MSB, sızma girişimi olduğunu da belirtti.
25 Nisan 2021 Pazar 15:01
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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
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