İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hake getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşinde bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan MSB, sızma girişimi olduğunu da belirtti.

25 Nisan 2021 Pazar 15:01
MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hake getirildi!
Takip Et:

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MsbAçıklamaPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şok Ramazan bayramı şekeri ve çikolata fiyatları 2021
Şok Ramazan bayramı şekeri ve çikolata fiyatları 2021
Şok Market 28 Nisan – 5 Mayısıs 2021 Çarşamba indirimli ürünler broşürü
Şok Market 28 Nisan – 5 Mayısıs 2021 Çarşamba indirimli ürünler broşürü
Şans Topu çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021
Şans Topu çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021
2021 trafik cezaları; Radar, kırmızı ışık, makas atma, emniyet şeridi ihlal cezaları
2021 trafik cezaları; Radar, kırmızı ışık, makas atma, emniyet şeridi ihlal cezaları
Huawei Y7a fiyatı ve özellikleri
Huawei Y7a fiyatı ve özellikleri
2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

Popüler Haberler

Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kefaret Melis karakterini kim canlandırıyor? Senay Dede kimdir?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı!
Fenerbahçe Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli nerelidir?
Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm biyografisi
Kefaret dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ramazan ayı 11. gece namazı nasıl kılınır, 11. gece duası nedir? 2021 Ramazan'da gün gün kılınacak namazlar!
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
Kuzeyin Oğlu Özlem Özdil kimdir, nereli? Özlem Özdil kaç yaşında, evli mi?
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 24 Nisan 2021 Cumartesi Bankaların 50 Bin TL mevduat faiz oranları
SGK e-Bildirge şifre onayı yaptığınız halde şifre oluşmadı ne yapabilirim? 2021
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar kimdir, nereli yaşı kaç?
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Kefaret dizisi Arzu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mine Kılıç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker doğum tarihi
Arıza dizisi Füsun karakterini kim canlandırıyor? Dilara Aksüyek biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.