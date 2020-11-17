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MPİ Yılbaşı çekilişi biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 Milli piyango büyük ödülü bilet fiyatları

MPİ Yılbaşı çekilişi biletleri ne zaman satışa çıkacak, 2021 Milli Piyango büyük ödülü, bilet fiyatları merak ediliyordu. Milli Piyango İdaresi yılbaşı büyük ikramiyesini açıkladı.

17 Kasım 2020 Salı 21:55
MPİ Yılbaşı çekilişi biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 Milli piyango büyük ödülü bilet fiyatları
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Geleneksel hale gelen yılbaşı Milli Piyango çekilişleri kapsamında 2021 yılı büyük ikramiyesi merak ediliyordu. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek çekilişler merakla beklenirken bilet fiyatları belli oldu.

2021 yılbaşı bilet fiyatları


Milli Piyango İdaresi 2021 yılbaşı Milli Piyango biletlerinin büyük ikramiye miktarını 100 milyon lira olarak açıkladı. Biletlerin fiyatları ise tam bilet 100 TL, yarım bilet 50 TL, çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

2021 yılbaşı biletleri ne zaman satışa çıkarılacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan yılbaşı ikramiyesi tutarının ardından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyordu. Yılbaşı biletleri 29 Kasım tarihinden itibaren satışa çıkarılacak. Çekiliş ise her yıl olduğu gibi yıl sonunda 31 Aralık gecesinde gerçekleştirilecek.

Milli Piyango biletlerinde 0 ile 9 arasında rakamlar yer alır ve bir sıralama göre yazılıdır. Biletin değeri ise alınan biletin çeyrek, yarım veya tam bilet olmasına göre değişir. Çekilişte çıkan rakamlar ile biletteki rakamların eşleşmesi sonucunda ikramiye alınır. Biletler bayilerden alınabileceği gibi Şans oyunları uygulamaları ile Milli Piyango’nun resmi sitesi üzerinden alınmaktadır.



Son Güncelleme: 17.11.2020 21:55
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Anahtar Kelimeler:
YılbaşıMPİçekiliş
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