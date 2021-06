MPİ On Numara 4 Haziran 2021 Cuma sonuçları sorgulama ekranı

Milyonlarca vatandaşlarımız para kazanma umuduyla her zaman on numara milli piyango oynamaktadır. On numara oynayan vatandaşlarımız 4 Haziran Cuma On Numara çekiliş sonuçlarını merak etmektedir.

Milli Piyango İdaresi On Numara çekilişi için az kaldı. Para kazanmanın hayalini kuranlar tarafından sonuçlar dört gözle bekleniyor. 1'den 80'e kadar sayıların yer aldığı 22 top seçilerek 10 talihli numara belirleniyor.

On Numara şans oyunu çekilişleri ne zaman?

On Numara şans oyunu çekilişleri haftada iki gün Pazartesi ve Cuma olmak üzere gerçekleştirilmektedir. 4 Haziran Cuma günü On Numara çekilişi merakla bekleniyor. 4 Haziran Cuma On Numara sonuçları belli oldu. On numara milli piyango sorgulama ekranı açıldı.

4 Haziran Cuma günü On numara sorgulama ekranı açıldı. On numara sonuçları bu akşam saat 20.00’da açıklanacak. Açıklama sırasında noter de hazır bulunacak. Milli Piyango TV YouTube hesabından da canlı yayınlanacak.

4 Haziran Cuma On Numara çekiliş sonuç ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından hazırlanan On numara çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaşımız, çekiliş sorgulama ekranını merak ediyor. Aşağıdaki linkten on numara çekiliş sonuçlarını görerek kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

On Numara çekiliş sonucu için tıklayınız…

On Numara nedir?

On Numara denilen bu oyuna; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.

Önceki çekiliş sonuçlarına göre hiç çıkmayan numaralar

Şansı hiçbir numaradan çıkmayanlar için, (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler, (8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri, (10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.