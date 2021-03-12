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MPİ On Numara 12 Mart 2021 Cuma sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi On numara sonuçları açıklamasına ramak kaldı. Şans oyunu severler için 12 Mart 2021'de çekiliyor. Sonuçların açıklanması şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Büyük ikramiye kime çıkacak? Detaylar haberimizde.

12 Mart 2021 Cuma 20:18
MPİ On Numara 12 Mart 2021 Cuma sonuçları sorgulama ekranı
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12 Mart Cuma günü çekilecek ikramiye için gözler Milli Piyango İdaresi On Numara çekilişi için az kaldı. Para kazanmanın hayalini kuranlar tarafından sonuçlar dört gözle bekleniyor. 1'den 80'e kadar sayıların yer aldığı 22 top seçilerek 10 talihli numara belirleniyor. 

Sonuçları öğrenecileceğiniz link; https://www.millipiyangoonline.com/

Saat 20.00'da çekilmesi beklenen toplar için canlı izleme linki burada; https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle

Daha önceki çekiliş sonuçları burada;

On Numara 8 Mart Pazartesi Sonuçları: 08, 14, 23, 24, 25, 28, 37, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 59, 60, 67, 68, 72, 73, 76, 77, 78

Şansı hiçbir numaradan çıkmayanlar için, (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler, (8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri, (10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara denilen bu oyuna; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 20:18
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MPİOn NumaraSonuç
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