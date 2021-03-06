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Motosiklet kazası geçiren iki kardeşten birisi hayatını kaybetti

Antalya Kaş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki kız kardeşten birisi hayatını kaybetti.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:45
Motosiklet kazası geçiren iki kardeşten birisi hayatını kaybetti
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23 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği motosiklet kazası Antalya Kaş'ta yaşandı.

İlçede hayatını sürdüren 21 yaşındaki Melike Ç. isimli genç kız 23 yaşındaki ablasıyla birlikte motosikletiyle seyir halindeyken, bir anlık kontrolünü kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi.

ABLASI HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık personeli ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücü Melike Ç.'nin yaralandığını, motosikletin arkasından oturan ablası A.Ç.'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken, ablasının cansız bedeni ise yapılan savcılık incelemesinden sonra morga kaldırıldı.

Kaza ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:45
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Anahtar Kelimeler:
Antalya KazaTrafik Kazası
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