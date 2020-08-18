Motosiklet ile traktöre çarpan öğretim üyesi feci şekilde hayatını kaybetti

37 yaşındaki genç öğretim üyesinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazası bugün Konya'da yaşandı.

Konya Teknik Üniversitesi'nde görevli olan Doç. Dr. Barış Koçer motosikleti ile karayolunda seyir halindeyken bir an dikkatsizliği sonucu yine yolda seyir halinde olan bir traktöre arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte karayolunda metrelerce savrulan 37 yaşındaki Koçer ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra genç adam hastaneye kaldırıldı.

Ancak hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Polis ekipleri kaza yerinde yaptıkları ilk incelemeden sonra kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.