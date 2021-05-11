Motosiklet ile tek teker üzerinde gitmenin sonucu ölüm oldu! 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

İstanbul'da, geçtiğimiz gece saat 22.00 gibi Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Ankara istikameti üzerinde feci bir kaza yaşandı.

250 metre sürüklendi

Genç bir süre sonra motosikletinin ön tekerleğini kaldırıp sürmek istedi. Ancak gidon hakimiyetini kaybeden Sözcü, motosiklet üzerinden düşerek yaklaşık 250 metre sürüklenmesinin ardından köprünün balkon tarafına sürüklenerek olay yerinde feci şekilde nefes verdi.

112 ambulans ve polis ekibi sevk edildi

İhbarın ardından olay yerine 112 ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrasında sürücünün cansız bedeni ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tek teker görüntüsü ortaya çıktı

Diğer yandan gencin İstanbul’un pek çok yerinde motosiklet ile tek tekerlek üstünde gittiği o tehlikeli anların görüntüleri olduğu belirtildi.