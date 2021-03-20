Motosiklet ile bisiklet çarpıştı! 1 ölü, 2 yaralı

Bir kişinin hayatını kaybettiği motosiklet ve bisiklet kazası Tokat Erbaa'da meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Erbaa Niksar karayolunda Hasan M.'nin sürücüsü olduğu motosiklet yolda ilerlediği sırada kavşağa girdiği esnada, karşıdan karşıya geçmek isteyen bisiklet ile çarpıştı.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle bisiklet sürücüsü 71 yaşındaki Şehri Kayabaş yere düşerek metrelerce savruldu. Olay yerine ihbar üzerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede 71 yaşındaki Kayabaş'ın hayatını kaybettiğini, motosiklet sürücüsü ve üzerindeki diğer yolcunun yaralandığını belirledi. Yaralı kişiler olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, yaşlı adamın cansız bedeni yapılan savcılık incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

Polis ekipleri bir süre trafiğe kapatılan yolu tekrar ulaşıma açtı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.