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Motorlu testere ile odun kesmek isterken boynunu kesen kişi hayatını kaybetti

Kahreden olay Samsun Canik ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki Barış Keskin isimli genç motorlu testere ile odun kesmek isterken, boynunu keserek kan kaybından hayatını kaybetti.

14 Mart 2021 Pazar 19:07
Motorlu testere ile odun kesmek isterken boynunu kesen kişi hayatını kaybetti
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22 yaşındaki bir gencin feci şekilde hayatını kaybettiği olay bugün Samsun Canik ilçesinden yaşandı.

Canik ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Barış Keskin isimli genç bugün öğlen saatlerinde evlerinin önündeki odunları motorlu testere ile kesmek istedi.

İşe başlayan genç bir süre motorlu testere ile odun kestiklten sonra, testerenin çalıştığı esnada aniden dengesini kaybetti ve testere gencin boynunu kesti.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içinde olduğu yere düşen genci görenler durumum hemen 112 sağlık personeline haber verdi. Ekipler kısa süre içinde bölgeye geldi ve yapılan ilk müdahaleden sonra Keskin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ancak hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen çok kan kaybeden 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:07
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Anahtar Kelimeler:
SamsunCanikMotorlu Testere KazasıBoynunu Kesti
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